Por: Portal Bogotá

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La Empresa Metro de Bogotá (EMB) marcó un nuevo hito en la movilidad de la capital del país al anunciar la recepción de solicitudes de precalificación de los grupos interesados en la construcción de la Línea 2 del Metro de Bogotá. De acuerdo con la EMB, este proyecto es clave para consolidar una red de transporte público eficiente y moderna en la ciudad. La jornada cerró con la presentación de tres grupos internacionales para participar en la licitación, lo que refuerza el interés tanto local como global en esta iniciativa que transformará el desplazamiento en Bogotá, especialmente en las localidades de Engativá y Suba.

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La evaluación de las solicitudes estará a cargo de un equipo especializado de la Empresa Metro de Bogotá, que analizará aspectos jurídicos, financieros y de experiencia previa de los aspirantes. Entre los grupos interesados se encuentran consorcios compuestos por empresas de renombre: APCA ML2 BOGOTÁ, integrado por compañías como Mota-Engil Colombia S.A.S., Mota-Engil Engenharia e Construção África S.A., Mota-Engil México y Spie Batignolles Génie Civil; APCA METRO CAPITAL L2, representado por Xi’an Metro Colombia S.A.S. y Xi’an Rail Transportation Group Company; y APCA BOGOTÁ METRO CAPITAL, conformado por Sacyr Concesiones Colombia participadas II S.A.S y CAF Investment Projects.

De acuerdo con las declaraciones del alcalde Carlos Fernando Galán, inicia ahora una fase crucial de evaluación para determinar cuáles consorcios cumplen con las exigencias técnicas, financieras y jurídicas. Solamente aquellos que superen este procedimiento podrán pasar a la siguiente etapa, en la que presentarán ofertas para construir y operar la nueva línea del metro, que comprenderá 15,5 kilómetros de recorrido y 11 estaciones (10 subterráneas y una elevada) desde la calle 72 hasta Fontanar del Río, atravesando barrios significativos como Engativá y Suba.

La amplia participación internacional es resultado de una estrategia de socialización mundial liderada por la EMB y la banca multilateral, en la que se realizaron 44 diálogos competitivos con empresas de distintos países. Según la información oficial revelada por la EMB, tras este proceso, los grupos precalificados presentarán propuestas técnicas y económicas hacia finales de 2026, y se prevé que el contrato y el acta de inicio se firmen en el segundo semestre de 2027, dentro de la administración actual de la ciudad.

La Línea 2 del Metro de Bogotá representa así un paso fundamental en la consolidación de un transporte público sostenible y moderno, compromiso que la administración reafirma con este nuevo avance en infraestructura urbana.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los consorcios internacionales interesados en la Línea 2 del Metro de Bogotá?

Los consorcios que presentaron solicitudes para participar en la licitación de la Línea 2 del Metro de Bogotá son: APCA ML2 BOGOTÁ (integrado por Mota-Engil Colombia S.A.S., Mota-Engil Engenharia e Construção África S.A., Mota-Engil México y Spie Batignolles Génie Civil), APCA METRO CAPITAL L2 (con Xi’an Metro Colombia S.A.S. y Xi’an Rail Transportation Group Company) y APCA BOGOTÁ METRO CAPITAL (con Sacyr Concesiones Colombia participadas II S.A.S y CAF Investment Projects), según la Empresa Metro de Bogotá.

¿Cuál es el proceso de evaluación y selección para la construcción de la Línea 2 del Metro de Bogotá?

El proceso inicia con la revisión de las solicitudes de precalificación por parte de un equipo especializado de la Empresa Metro de Bogotá. Estos evalúan si los consorcios cumplen con los requisitos jurídicos, financieros y de experiencia. Los grupos que sean precalificados avanzan a una segunda fase, en la que presentarán propuestas técnicas y económicas. Al final, se elegirá al ganador, a quien corresponde firmar el contrato y el acta de inicio durante 2027.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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