Ir a Salitre Mágico siempre va a ser uno de los planes favoritos de los bogotanos durante los fines de semana, pues muchas personas pasan un día de diversión y adrenalina en todas las atracciones que ofrece este emblemático sitio en la capital.

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(Ver también: Desoladora actualidad del parque Camelot en Bogotá, viejo rival de Salitre Mágico y Mundo Aventura)

Sin embargo, muchas veces por las largas filas y los tiempos de espera, la desesperación y la intolerancia aparecen, por lo que se pueden presentar inconvenientes en el sitio.

Eso, de hecho, fue lo que ocurrió este domingo, 3 de mayo, en Salitre Mágico, pues en una fila de las atracciones dos familias se pelearon de una forma bastante violenta, poniendo en riesgo la integridad de los otros ciudadanos que se encontraban allí.

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Según las primeras informaciones, todo habría comenzado porque un hombre trató de una forma bastante grosera a una mujer y su hija de 15 años porque se habrían metido coladas a una fila, lo cual desató furia en el padre de familia y por eso comenzó la fuerte discusión.

Estos son los lamentables videos de la situación:

#ATENTOS. Nueva versión sobre vergonzoso altercado en Salitre Mágico (Bogotá): según otro testigo que nos envía nuevo video: al parecer todo comenzó cuando un hombre insultó con palabras soeces a una mujer y a su hija de 15 años, acusándolas de colarse en la fila de una atracción… https://t.co/gMoOktxm20 pic.twitter.com/CUO77tAHRH — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) May 3, 2026

🇨🇴 👊 💔

RIÑA POR INFIDELIDAD SACUDE SALITRE MÁGICO EN BOGOTÁ VÍDEO VIRAL MUESTRA PELEA CAÓTICA FRENTE A DECENAS DE FAMILIAS ⚠️¡SIGUE @ULTIMAHORAENX PARA MÁS! Un vergonzoso incidente se registró este 3 de mayo en el parque de diversiones Salitre Mágico de Bogotá. Dos… pic.twitter.com/nkbWAOTIsa — ULTIMA HORA EN X (@ULTIMAHORAENX) May 3, 2026

Tal como se puede ver en los videos, la pelea dura varios segundos, hasta que llegó un vigilante a separarlos y sacarlos de las filas, ya que este tipo de comportamientos no están permitidos dentro de este lugar.

Lo cierto es que este tipo de conductas deberían ser rechazadas en cualquier espacio, ya que en justo al lado de la pelea había menores de edad y más que también pudieron salir lastimados.

(Ver también: Salitre Mágico se lanzó al agua con nuevo negociazo y hasta Cici Aquapark le nadó)

Hasta el momento, el parque no se ha pronunciado al respecto sobre este lamentable hecho que les dañó el fin de semana a varios asistentes al parque de diversiones.

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