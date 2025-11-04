Salitre Mágico se reinventa y sube al próximo nivel. Tras años de ser un ícono capitalino, el parque de diversiones inicia una remodelación integral que no solo ampliará su tamaño en un 30 % —gracias a la anexión estratégica del terreno que albergó al recordado Cici Aquapark—, sino que lo transformará en un gigantesco centro de entretenimiento familiar de más de 9.000 m². Esta ambiciosa jugada no solo significa más atracciones; es la confirmación de Bogotá como una ciudad líder en experiencias recreativas.

El nuevo diseño del complejo promete una experiencia de día completo, distribuyendo el área en tres zonas temáticas clave. Los visitantes podrán sumergirse en una primera área dedicada a exhibiciones temáticas itinerantes, asegurando una novedad constante. El apetito familiar será el protagonista de la segunda zona: un corredor gastronómico de 3.000 metros cuadrados diseñado para ofrecer una amplísima variedad culinaria. Finalmente, la tercera zona se enfocará en la interacción y la destreza, con simuladores de última generación, máquinas de video, muros de escalar y espacios de habilidad, pensados para cautivar tanto a niños como a adultos.

Más allá del entretenimiento, este proyecto representa un potente motor de reactivación económica y social. La iniciativa, que se ejecuta bajo la figura de una asociación público-privada en coordinación con el IDRD, contempla una inversión superior a los 40’000.000 de dólares. Sus beneficios se extienden al empleo, con la proyección de crear más de 600 puestos de trabajo directos y 900 indirectos. Adicionalmente, el impacto fiscal es notable: se estima que la operación aportará unos 175 mil millones de pesos en impuestos, una cifra que fortalecerá las finanzas distritales y la vocación recreativa de la ciudad.

La transformación trasciende las puertas del parque, pues este nuevo espacio está diseñado para integrarse plenamente con la ciudad. El proyecto incluye una plaza multipropósito al aire libre para eventos comunitarios, espectáculos y actividades deportivas. El terreno, que permaneció casi una década en desuso tras el cierre del Cici Aquapark, se convertirá en un punto de encuentro urbano moderno y seguro, completado con zonas de juegos infantiles, espacios biosaludables, locales comerciales, cicloparqueaderos y vías de servicio que garantizan la modernización y sostenibilidad de toda la zona de influencia.

¿Cuándo estará lista la expansión de Salitre Mágico?

El 31 de octubre de 2025 es la fecha programada para la entrega de la primera fase del proyecto. Esta ampliación busca transformar el icónico espacio de entretenimiento de Bogotá, ofreciendo nuevas atracciones y áreas para los visitantes. La expectativa crece en torno a cómo lucirá esta primera parte del renovado parque.

Una vez se concrete la entrega de la obra por parte de los contratistas, el Distrito dará inicio a un riguroso periodo de verificación y recibo. Esta etapa crítica estará a cargo del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) y la interventoría designada, quienes se encargarán de inspeccionar cada detalle y asegurar que todo cumpla con los estándares técnicos y de seguridad exigidos. Solo después de obtener el visto bueno de estas entidades, el nuevo espacio podrá abrir sus puertas al público, permitiendo que los bogotanos y turistas disfruten de las novedades de Salitre Mágico, según la información revelada por El Tiempo.

¿Por qué cerraron Cici Aquapark?

El cierre definitivo de Cici Aquapark en 2016 marcó el fin de una era para uno de los centros de entretenimiento acuático más conocidos de la ciudad. A diferencia de las especulaciones populares que apuntaban a presuntos accidentes como la causa principal, la razón oficial de su clausura fue una combinación de problemas estructurales y financieros. Las inspecciones revelaron fallas de sismorresistencia en las estructuras metálicas del parque, lo que comprometía seriamente la seguridad de sus instalaciones. Esta problemática estructural fue el detonante que obligó a las directivas a tomar la difícil decisión de cerrar permanentemente.

Este factor de riesgo de seguridad se vio agravado por una realidad económica insostenible. El mantenimiento de las extensas instalaciones de un parque acuático de esta magnitud conlleva altísimos costos de operación y conservación, que se volvieron insostenibles a largo plazo. Por lo tanto, el cierre del complejo no solo se debió a la urgente necesidad de abordar las deficiencias estructurales en un país sísmicamente activo, sino también a la carga económica que representaba su funcionamiento.

