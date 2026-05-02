El asesinato de Nachum Israel Eber, ciudadano estadounidense hallado dentro de un armario abandonado en Bogotá, sigue revelando detalles sobre la vida personal del hombre y las razones que lo llevaron a Colombia meses antes de su muerte.

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La nueva información fue revelada por The New York Times, medio que asegura que Eber, de 51 años, pertenecía a la comunidad jasídica Belz del barrio Boro Park, en Brooklyn (Nueva York). Era padre de cuatro hijos y abuelo, y había atravesado un divorcio cinco o seis años atrás que marcó profundamente su vida. Según amigos cercanos, que hablaron con el periódico estadounidense, desde entonces inició una intensa búsqueda para volver a casarse.

(Vea también: Aparece video de los últimos minutos con vida del rabino asesinado en Bogotá)

De acuerdo con testimonios conocidos tras el crimen por The New York Times, el hombre recurrió a casamenteras en Nueva York y Ucrania sin éxito. Finalmente, decidió viajar a Colombia, país que conocía por referencias religiosas, pues un rabino de su comunidad visitaba regularmente la región para apoyar procesos de conversión al judaísmo.

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En Barranquilla conoció a una joven colombiana con quien inició una relación sentimental. Según su amigo y traductor en el país, Yosef Matheron, Eber creyó inicialmente que la mujer tenía 20 años y . Posteriormente descubrió que tenía 18. “Eran una pareja religiosa, una pareja muy íntegra”, dijo.

La pareja contrajo matrimonio en una ceremonia religiosa y celebró posteriormente una cena en Bogotá. Sin embargo, la unión duró apenas un mes. La joven decidió terminar la relación en enero al considerar que era demasiado joven para asumir un matrimonio.

“La joven acabó rompiendo con él, sobre todo porque le dijo que no se sentía preparada; sentía que era demasiado joven y creía que se había precipitado al dar ese paso. Pero nunca fue algo que la obligaran a hacer”, relató su amigo, quien aseguró que la decisión no habría sido forzada.

La ruptura afectó profundamente a Eber. Su amigo afirmó en el medio internacional que entró en un periodo de tristeza y confusión emocional. Incluso le recomendaron regresar a Nueva York para recuperarse, pero él decidió permanecer en Colombia con la esperanza de encontrar nuevamente pareja.

“Vino a Colombia para encontrar esposa, pero luego sus sueños se esfumaron”, dijo el amigo de Eber, en Brooklyn.

Quienes lo conocieron lo describen como un hombre profundamente religioso, reservado y dedicado a su familia. Durante la pandemia viajó a Cleveland para cuidar a su padre enfermo durante más de tres meses consecutivos.

Las autoridades colombianas investigan ahora las circunstancias de su asesinato, ocurrido tras ser visto por última vez el 21 de abril. Entre las hipótesis preliminares figura que pudo haber sido víctima de un robo violento o de un ataque planeado.

Mientras avanza la investigación, el caso ha generado conmoción tanto en Bogotá como en la comunidad judía de Brooklyn, donde amigos y familiares lamentan que un viaje motivado por la búsqueda de amor terminara en una tragedia.

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