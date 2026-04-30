En medio de las situaciones de orden público en Bogotá, la Policía Metropolitana de la capital descubrió un inusual centro de distribución de drogas oculto en una lechonería de la localidad de Suba.

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Durante una inspección de rutina, los uniformados detectaron comportamientos extraños en varios sujetos presentes en el establecimiento de comidas. El caso fue replicado desde la cuenta oficial de X (antes conocido como Twitter) de la institución, con un video del caso.

Al registrar el local, los agentes encontraron una escena impactante. Sobre una bandeja metálica, destinada habitualmente para servir alimentos, los delincuentes exhibían una gran variedad de sustancias ilícitas listas para su comercialización en el sector.

Las autoridades incautaron en el operativo “cuatro kilos de marihuana, cocaína, tusi, anfetaminas, dosis de LSD y frascos de ketamina”. Además de los narcóticos, el grupo criminal poseía diversos elementos técnicos utilizados para la dosificación y empaque de las dosis.

El teniente coronel Julio Botero, comandante de la Estación de Policía de Suba, confirmó la detención inmediata de cuatro individuos en el sitio. Los implicados enfrentan cargos ante la justicia colombiana por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

El oficial detalló que este éxito operativo nació de la vigilancia constante en la zona, en una de las localidades más habitadas de la capital colombiana y que se caracteriza por ser muy comercial.

“Este resultado se da gracias a las actividades de registro y control que realizan nuestras zonas de atención en articulación con el grupo antiextorsión; esas personas capturadas y los elementos incautados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación y un juez de Control de Garantías les dictó medida de aseguramiento intramural”, agregó.

La institución garantizó que mantendrá estas acciones contundentes para frenar la venta de drogas en la capital. Finalmente, el comandante hizo un llamado a la colaboración ciudadana para mantener el orden.

“Invitamos a la comunidad a que, ante cualquier información que afecte su seguridad y tranquilidad, informe de manera inmediata a través de nuestros CAI o a través de la línea 123″, concluyó el teniente coronel Botero sobre la importancia de la denuncia.

¿Cómo denunciar irregularidades en restaurantes en Bogotá?

Si se detectan anomalías sanitarias o actividades sospechosas en establecimientos de comida, debe activar los canales institucionales para garantizar que las autoridades intervengan de manera inmediata y efectiva:

Contactar a la Secretaría de Salud: reportar cualquier falla en la higiene, presencia de plagas o manipulación inadecuada de alimentos. Esta entidad ejecuta inspecciones técnicas para verificar el cumplimiento de las normas de salubridad.

reportar cualquier falla en la higiene, presencia de plagas o manipulación inadecuada de alimentos. Esta entidad ejecuta inspecciones técnicas para verificar el cumplimiento de las normas de salubridad. Denunciar ante la Línea 123: utilizar el número único de emergencias si presencia delitos como tráfico de estupefacientes, explotación laboral o riñas dentro de un restaurante. La policía coordinará la intervención operativa necesaria.

utilizar el número único de emergencias si presencia delitos como tráfico de estupefacientes, explotación laboral o riñas dentro de un restaurante. La policía coordinará la intervención operativa necesaria. Usar el portal ‘Bogotá Te Escucha’: ingresar al Sistema Distrital de Quejas y Soluciones para radicar denuncias formales. Este canal permite adjuntar evidencias fotográficas o videos que sustenten el reporte sobre irregularidades administrativas.

ingresar al Sistema Distrital de Quejas y Soluciones para radicar denuncias formales. Este canal permite adjuntar evidencias fotográficas o videos que sustenten el reporte sobre irregularidades administrativas. Acudir a las Alcaldías Locales: solicitar la revisión de documentos de funcionamiento y niveles de ruido. Las alcaldías tienen la potestad de sellar establecimientos que no cumplan con el uso de suelo permitido.

solicitar la revisión de documentos de funcionamiento y niveles de ruido. Las alcaldías tienen la potestad de sellar establecimientos que no cumplan con el uso de suelo permitido. Informar a la Superintendencia de Industria: si el restaurante presenta publicidad engañosa o cobros injustificados de propinas, esta es la autoridad competente. Proteger los derechos como consumidor frente a abusos en la facturación.

si el restaurante presenta publicidad engañosa o cobros injustificados de propinas, esta es la autoridad competente. Proteger los derechos como consumidor frente a abusos en la facturación. Reportar sospechas al CAI virtual: si se identifica que un local funciona como fachada para actividades ilegales, utilice las plataformas digitales de la policía. Estas denuncias pueden ser anónimas para proteger su seguridad personal.

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