Un joven de aproximadamente 20 años fue asesinado en un ataque sicarial en la localidad de Bosa, en el sur de Bogotá, en hechos ocurridos durante la noche de este viernes primero de mayo.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Hallaron sin vida conductor de plataforma desaparecido en Bogotá; vehículo habría sido robado)

De acuerdo con información compartida por Caracol Radio, los atacantes le dispararon en repetidas ocasiones con arma de fuego, dejándolo gravemente herido en el lugar.

El crimen se registró en el barrio La Libertad, específicamente en la calle 73A sur con transversal 88B bis, donde la víctima fue abordada por hombres que se movilizaban en una motocicleta.

Lee También

Debido a la gravedad de las heridas, el joven no alcanzó a ser trasladado a un centro asistencial y falleció en el sitio del ataque.

Las autoridades iniciaron las investigaciones para identificar a los responsables del crimen, mientras el caso continúa en desarrollo en esta localidad del sur de la capital.

Después de lo ocurrido, unidades de la Policía Metropolitana de Bogotá hicieron presencia en la zona para acordonar el área y adelantar la recolección de información que permita esclarecer los móviles del homicidio.

¿Quiere contar su historia o denunciar un caso? En Bajo Sospecha lo escuchamos

En nuestro pódcast judicial Bajo Sospecha, de Pulzo.com, abrimos el micrófono para relatos reales, experiencias que inspiran, momentos que marcaron su vida o situaciones dolorosas que podrían ayudar a otros. Si quiere compartir su testimonio puede ingresar a este link ( https://www.pulzo.com/campanas/k1iYlBVj1unvFuw)