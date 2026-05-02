Así como días atrás hubo sorpresa en una lechonería de Bogotá por un delito, el nuevo caso con un taxista se robó la atención de propios y extraños por la situación que se presentó gracias al trabajo de las autoridades.

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La Policía Metropolitana registró los hechos a través de un video, en el mostró imágenes de la captura al conductor de un taxi después de un operativo que fue replicado desde la cuenta oficial de la institución en X (antes conocida como Twitter).

El caso se presentó durante una serie de controles policiales en uno de los puntos del barrio Restrepo (ver mapa), en la localidad de Antonio Nariño del sur bogotano, durante la noche del viernes primero de mayo.

El relato de la situación, replicada también por Caracol Radio, indicó que los agentes vieron “sospechoso” el comportamiento del conductor del vehículo, lo que se confirmó cuando emprendió en fuga.

La información señaló que ocupantes que iban dentro del vehículo en ese momento se lanzaron a caño para evitar que las autoridades los atraparan, pero la suerte fue diferente para el taxista.

De esa manera, se aplicó un operativo de plan candado para evitar el escape del carro de servicio público, en momentos que fueron captados por las cámaras de seguridad de la capital colombiana.

Lo cierto es que el hallazgo dentro del taxi provocó la sorpresa por parte de la Policía, que en su publicación remarcó que “no transportaba personas”, sino llevaba algo que provocó la captura del conductor.

De hecho, el vehículo transportaba oculta bajo la silla del conductor un arma de fuego, por lo que aparte de la mencionada acción en contra del responsable se aplicó la inmovilización del automotor.

Este caso no pasa desapercibido si se tienen en cuenta los casos de Diana Ospina y del fallecido profesor Neil Cubides al subir a un taxi en Bogotá recientemente, con finales diferentes.

La primera persona reportó un robo millonario luego de estar durante varias horas desaparecida, mientras que el segundo resultó asesinado de manera cruel, en un hecho que sigue bajo la lupa de las autoridades en la ciudad.

¿Qué hacer para prevenir inseguridad con taxis en Bogotá?

Garantizar la seguridad personal al utilizar el servicio de transporte público individual en la capital colombiana requiere de precaución y conocimiento de las herramientas preventivas. Estas son las principales recomendaciones para mitigar riesgos:

Solicitar el servicio por aplicaciones: utilizar plataformas tecnológicas oficiales para pedir el taxi. Esto permite tener un registro digital del conductor, la placa del vehículo y el recorrido exacto en tiempo real.

utilizar plataformas tecnológicas oficiales para pedir el taxi. Esto permite tener un registro digital del conductor, la placa del vehículo y el recorrido exacto en tiempo real. Verificar la tarjeta de control: al subir, comprobar que el tarjetón con la información del conductor y las tarifas sea visible. Los datos deben coincidir con el rostro de quien maneja y el vehículo.

al subir, comprobar que el tarjetón con la información del conductor y las tarifas sea visible. Los datos deben coincidir con el rostro de quien maneja y el vehículo. Compartir la ubicación actual: usar aplicaciones de mensajería para enviar su trayecto a familiares o amigos. Mantener a alguien informado sobre su ruta es una medida de seguridad efectiva durante todo el desplazamiento.

usar aplicaciones de mensajería para enviar su trayecto a familiares o amigos. Mantener a alguien informado sobre su ruta es una medida de seguridad efectiva durante todo el desplazamiento. Revisar los seguros de las puertas: antes de sentarse, asegurarse de que las puertas y ventanas funcionen correctamente. Evite tomar vehículos que tengan los seguros bloqueados o modificados de forma sospechosa.

antes de sentarse, asegurarse de que las puertas y ventanas funcionen correctamente. Evite tomar vehículos que tengan los seguros bloqueados o modificados de forma sospechosa. Mantener sus pertenencias a la vista: no guardar objetos de valor en el baúl si no es estrictamente necesario. Llevar el bolso o maletín siempre con usted en el asiento trasero.

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