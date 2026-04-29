La intolerancia sigue reinando en Bogotá y, lamentablemente, se presentó un nuevo caso en el que los ciudadanos optaron por resolver sus diferencias a través de los ataques físicos. Un video que circula en redes evidencia una pelea entre taxistas y conductores del SITP en Ciudad Bolívar, sur de la ciudad.

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Según Blu Radio, el incidente ocurrido el pasado 28 de abril y se dio por un aparente roce entre un chofer de un vehículo amarillo con uno de un bus del servicio público. Tal situación habría desencadenado que otros choferes se sumaran para defender a su respectivo colega, lo que desencadenó el altercado.

Finalmente, todos los conductores llegaron al patio de San Joaquín, barrio de Ciudad Bolívar, donde varios los colectivos del SITP parquean, arrancan y finalizan sus recorridos. Un video evidenció la bochornosa escena en la que los taxistas atacan con puños y hasta bolillos a plena luz del día.

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Sin embargo, los conductores de los buses no se quedaron ahí y caldearon los ánimos; agarraron los extintores de los vehículos y rociaron a sus rivales, a quienes también golpearon con los cilindros en la cabeza.

#VideoBlu En frente de los pasajeros, conductores de taxi y de SITP se fueron a los golpes por presuntos roces o problemas entre ellos; los hechos se registraron en Ciudad Bolívar. Lo más preocupante es el uso de extintores como arma de defensa personal. La empresa TransMilenio… pic.twitter.com/WWaf8OXNmb — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) April 29, 2026

Por si fuera poco, los insultos y hasta amenazas de ambos bandos no faltaron, mientras había varios pasajeros sorprendidos por la situación. Blu Radio aseguró que Transmilenio ya conoce el caso y pidió al concesionarios explicaciones. Así mismo, solicitó la identidad de los operarios que protagonizaron la pelea para aplicarles las respectivas sanciones.

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