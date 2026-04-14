Un grave episodio de intolerancia sacudió la localidad de Bosa, en el sur de Bogotá, durante la noche del pasado 11 de abril. Lo que comenzó como un cruce de palabras terminó en una violenta gresca que dejó a tres personas heridas, entre ellas un adolescente que se encuentra en estado crítico bajo pronóstico reservado.

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De acuerdo con el reporte de Noticias Caracol, las víctimas transitaban por un sector donde un grupo de personas se encontraba consumiendo bebidas alcohólicas. Aunque inicialmente el altercado parecía no trascender de una discusión verbal, la situación dio un giro inesperado cuando ocho individuos salieron de una vivienda cercana para arremeter físicamente contra los tres transeúntes.

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El balance de la agresión es alarmante. Un joven de tan solo 14 años recibió la peor parte del ataque y actualmente permanece en una unidad de cuidados médicos en estado crítico. Junto a él, otro menor de 16 años y un adulto también resultaron con lesiones de consideración y reciben atención hospitalaria.

Registros de cámaras de seguridad del sector, que ya están en manos de las autoridades, muestran la ferocidad del ataque. En las imágenes se observa cómo los agresores utilizaron objetos contundentes, aparentemente palos, para golpear repetidamente a las víctimas mientras estas se encontraban en plena vía pública.

Hasta el momento, las causas exactas que detonaron el enfrentamiento siguen siendo materia de investigación. No obstante, la Policía Metropolitana de Bogotá ya adelanta las labores pertinentes utilizando el material audiovisual recolectado para identificar plenamente a los ocho atacantes y proceder con su judicialización.

Este nuevo caso de violencia e intolerancia ciudadana pone de manifiesto el riesgo del consumo excesivo de alcohol en entornos residenciales y la falta de mediación pacífica ante conflictos menores en la capital. Se espera que en las próximas horas se conozca un nuevo parte médico sobre la evolución del menor de 14 años.

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