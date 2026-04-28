El fuerte accidente de tránsito de un bus del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) sufrió un volcamiento y terminó atrapado dentro de una zona de obras civiles tiene una novedad.

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A pesar de que el hecho sacudió la mañana de este lunes 27 de abril en Bogotá, un motociclista que estaba a pocos metros reveló este martes 28 de abril un video del momento exacto del hecho.

El siniestro vial ocurrió exactamente en la intersección de la avenida carrera 68 con calle novena, siguiendo el sentido norte-sur. Según los reportes iniciales, el vehículo prestaba el servicio en la ruta 661 Península al momento del incidente.

El mencionado motociclista grabó con su Insta 360 el instante del impactante volcamiento en la Avenida Carrera 68 con calle 9C, aunque como se presentó metros atrás suyo no apareció el vehículo en cuestión en las imágenes.

“Acá veníamos tranquilos y al lado venía el bus que se accidentaría más adelante”, relató el joven en su video. Agregó: “Siguió derecho por donde estaban los separadores naranjas y acá escucho un golpe muy fuerte”.

La grabación mostró que el hombre observó el siniestro vial del SITP desde su vidrio retrovisor, por lo que de inmediato se detuvo y retrocedió para auxiliar a los pasajeros y ayudar en la evacuación de los afectados en ese momento.

El video se convirtió en el primer registro audiovisual del vehículo de transporte público dentro del hueco, en medio del temor por la condición de los afectados.

Incluso, las imágenes expusieron cómo utilizaron la parte de arriba del automóvil para ayudar a las personas que quedaron dentro luego del sorpresivo impacto.

El relato describió cómo sacaron a la mayor cantidad de pasajeros presentes en el accidente de tránsito, además de que sirvió para exponer cómo se necesitó de apoyo para llevar al conductor en hombros ya que no se podía ni sostener.

Uno de los llamados de atención que hizo el motociclista, que aparece en las imágenes ayudando a los afectados, es para quienes solo se dedican a grabar este tipo de episodios porque es importante que presten apoyo ante este tipo de hechos tan delicados.

Detalles del accidente de SITP en avenida 68 de Bogotá

Las autoridades aún investigan por qué el conductor perdió el control del bus de SITP. El automotor cayó directamente en el área donde los obreros adelantan los trabajos actuales del proyecto de Transmilenio por la avenida 68 de Bogotá.

El bus quedó recostado sobre uno de sus costados laterales dentro de una zona protegida por mallas de seguridad. Bomberos y trabajadores de la obra reaccionaron con rapidez para evacuar a los pasajeros que quedaron atrapados tras el fuerte impacto.

El Cuerpo de Bomberos confirmó lesiones en al menos tres personas durante el accidente. Entre los afectados se encuentran el conductor y algunos usuarios del sistema. Por fortuna, las heridas no revisten gravedad, aunque los paramédicos brindaron atención prehospitalaria en el sitio.

Unidades de rescate de las estaciones de Kennedy, Venecia y Central coordinaron todas las labores de salvamento en el punto. Simultáneamente, la Secretaría de Movilidad desplegó un Grupo Guía para gestionar el tráfico y reducir la congestión vehicular generada.

La entidad Transmilenio lamentó lo ocurrido mediante un comunicado oficial y activó sus protocolos de atención inmediata. La empresa colaborará plenamente con las autoridades para esclarecer las causas exactas del siniestro y ratificó su compromiso con la seguridad ciudadana, en medio de este incidente.

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