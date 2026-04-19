Un operativo de control en la Zona T, en Bogotá, dejó al descubierto un caso que encendió las alertas de seguridad. Un conductor de taxi fue sorprendido en estado de embriaguez y con un historial de 17 anotaciones por hurto y otros delitos, según informó la Secretaría de Seguridad de Bogotá.

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La situación se registró en medio de una serie de intervenciones en la localidad de Chapinero, enfocadas en prevenir el delito conocido como ‘paseo millonario’. Durante la jornada, las autoridades verificaron más de 100 taxis y adelantaron controles a cerca de 200 personas.

Uno de los puntos clave del operativo fue la revisión del tarjetón de los conductores, con el objetivo de confirmar que quien presta el servicio corresponde a la identidad registrada. Esta medida busca reducir riesgos para los usuarios y evitar suplantaciones.

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En la Zona T fue descubierto este taxista en estado de embriaguez. Cuando las autoridades verificaron sus antecedentes, encontraron que tenía 17 anotaciones judiciales por hurto y otros delitos. Se verificaron más de 100 taxis, validando que los datos de los tarjetones realmente… pic.twitter.com/JJOaJPOWgb — Secretaría de Seguridad BOG (@SeguridadBOG) April 19, 2026

Desde la Secretaría reiteraron el llamado a los ciudadanos para tomar precauciones al momento de usar este tipo de transporte, como pedir servicios a través de plataformas confiables, compartir la ubicación en tiempo real y verificar los datos del conductor antes de iniciar el recorrido.

El caso se suma a los controles que se vienen intensificando en zonas de alta circulación nocturna, donde las autoridades buscan cerrar el paso a prácticas delictivas asociadas al transporte informal y al uso indebido de taxis.

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