En medio de casos graves en Bogotá, un robo de vehículo en la localidad de Kennedy, al sur de la capital, mostró una nueva modalidad en la que se burló la seguridad.

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El sujeto, aproximadamente a las 6:00 de la mañana, sustrajo el automotor con gran habilidad sin alertar a los vecinos del sector, según caso reportado por Citytv, que incluso replicó imágenes de los hechos.

El dueño del carro, quien solicitó anonimato por seguridad, explicó que el ladrón burló múltiples mecanismos de protección. “La persona logra ingresar, desactivar la alarma y quitar el candado que tenía en los pedales”, relató el afectado.

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Después de notar la ausencia de su propiedad, el ciudadano activó inmediatamente el rastreo satelital. El sistema lo guio hasta el barrio Boita, pero allí descubrió que el criminal había inutilizado el equipo de localización.

El propietario analizó las grabaciones de seguridad de la zona para entender el movimiento del ladrón. “Ahí el GPS fue arrancado. En las cámaras se ve que el vehículo no se estaciona en ninguna parte, sino que simplemente pasa y lo arrojan en el barrio”, aclaró.

La indignación del propietario aumentó al rastrear redes sociales y hallar piezas de su propio bien en venta. Esta rápida comercialización de repuestos robados evidencia la velocidad con la que operan estas bandas delincuenciales en Bogotá.

El afectado decidió actuar por cuenta propia para recuperar sus pertenencias. “Me comuniqué con la persona que lo estaba vendiendo, fui con la Policía y logramos identificar que sí era el radio del vehículo”, aseguró con firmeza.

Finalmente, el ciudadano exigió a las autoridades bogotanas intensificar la vigilancia para frenar estos delitos recurrentes. Actualmente, la Policía Nacional investiga los hechos para capturar a los responsables de este hurto en el sur de la ciudad.

Además, sirve como referencia de alerta por los pasos que deben tener presentes los dueños de vehículos en la capital colombiana.

¿Qué hacer ante el robo de un carro en Bogotá?

Ante un robo de carros en Bogotá, usted debe actuar con extrema rapidez siguiendo estos pasos fundamentales para facilitar la labor de las autoridades:

Reportar de inmediato a la Línea 123: comunicar el suceso a la Policía Nacional de forma instantánea. Proporcionar la placa, color y marca del vehículo para activar de inmediato el plan candado en Bogotá.

comunicar el suceso a la Policía Nacional de forma instantánea. Proporcionar la placa, color y marca del vehículo para activar de inmediato el plan candado en Bogotá. Activar el rastreo satelital o GPS: si el automóvil cuenta con tecnología de localización, contactar a la central de monitoreo del proveedor. No intentar perseguir el vehículo por propios medios físicos. Esta información permite que la Policía Nacional active el “Plan Candado” en las principales vías de salida de la ciudad.

si el automóvil cuenta con tecnología de localización, contactar a la central de monitoreo del proveedor. No intentar perseguir el vehículo por propios medios físicos. Esta información permite que la Policía Nacional active el “Plan Candado” en las principales vías de salida de la ciudad. Hacer la denuncia en ¡ADenunciar!: formalizar el denuncio penal a través de la plataforma virtual compartida entre la Policía y la Fiscalía. Este documento es indispensable para cualquier trámite legal o ante aseguradoras.

formalizar el denuncio penal a través de la plataforma virtual compartida entre la Policía y la Fiscalía. Este documento es indispensable para cualquier trámite legal o ante aseguradoras. Notificar a la compañía de seguros: informar el siniestro a su aseguradora antes de que transcurran tres días hábiles. Tener a la mano la copia de la denuncia y su documento de identidad personal.

informar el siniestro a su aseguradora antes de que transcurran tres días hábiles. Tener a la mano la copia de la denuncia y su documento de identidad personal. Verificar ingresos en patios oficiales: ingresar al portal de la Secretaría de Movilidad para confirmar que el automotor no fue retirado por una grúa debido a una infracción de tránsito o mal parqueo.

ingresar al portal de la Secretaría de Movilidad para confirmar que el automotor no fue retirado por una grúa debido a una infracción de tránsito o mal parqueo. Solicitar el bloqueo del historial: acudir al Registro Único Nacional de Tránsito para reportar el robo. Esto impide que los delincuentes ejecuten trámites de traspaso o comercialicen el vehículo de forma legal.

acudir al Registro Único Nacional de Tránsito para reportar el robo. Esto impide que los delincuentes ejecuten trámites de traspaso o comercialicen el vehículo de forma legal. Monitorear redes sociales y portales: estar atento a la venta de repuestos usados en plataformas digitales. Si se identifican piezas del carro, informar al investigador asignado por la Fiscalía para coordinar operativos.

Esta guía técnica utiliza datos de portales gubernamentales con plena autoridad en seguridad ciudadana.

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