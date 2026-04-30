La inseguridad en la capital colombiana no da tregua y esta vez el foco de atención se centra en una modalidad que ha dejado perplejos a los habitantes de la localidad de Kennedy. En el barrio Marsella, una mujer ha sido identificada como la responsable de una serie de hurtos de autopartes, destacándose no solo por su destreza técnica, sino por utilizar su apariencia física como una herramienta de distracción para no levantar sospechas entre los transeúntes y conductores.

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Según los reportes presentados por Noticias Caracol, la señalada posee una habilidad sorprendente para desprender espejos y otras piezas de valor de camionetas y vehículos de diversos modelos en cuestión de segundos.

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Los videos de las cámaras de seguridad del sector, que ya están en manos de las autoridades y fueron difundidos por el mencionado informativo, muestran cómo la ciudadana actúa con total frialdad, vigilando constantemente su entorno mientras ejecuta los robos con una rapidez que impide cualquier reacción inmediata de los testigos.

#OjoDeLaNoche • Alcaldía rescató a adulta mayor golpeada.

• Buscan a ladrona de Marsella.

• Conductora se equivocó de pedal y acabó chocando.

• Venta de droga en un local de lechona. Siga la señal de Noticias Caracol En Vivo aquí 👉 https://t.co/IUJUaJxu1v pic.twitter.com/nSZflL4ZJZ — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) April 30, 2026

El seguimiento hecho por los organismos de seguridad ha permitido establecer que esta mujer no limita su accionar únicamente al suroccidente de la ciudad. De acuerdo con el medio de comunicación, la implicada se desplaza estratégicamente por diferentes puntos del occidente y el norte de Bogotá, buscando zonas residenciales y comerciales donde el flujo de vehículos de alta gama le permita obtener botines más costosos.

Durante el desarrollo del reportaje, el periodista Edward Porras destacó la percepción que tienen las víctimas y vecinos sobre la sospechosa, quienes la han catalogado bajo una descripción tan llamativa como preocupante. En palabras de los afectados recopiladas por el comunicador:

“Bonita, pero peligrosa”.

Esta frase hace alusión directa a la forma en que la mujer logra camuflarse en el entorno urbano, jugando con su estética personal para proyectar una imagen de normalidad que le permite acercarse a los automotores sin generar desconfianza, un factor clave que le ha facilitado asestar múltiples golpes en distintos barrios de la capital.

Ante esta situación, las autoridades han emitido una alerta general a todos los conductores de la ciudad para que extremen las medidas de precaución y denuncien cualquier actividad sospechosa que coincida con las características de la mujer registradas en los videos.

Actualmente, se adelantan las labores de investigación pertinentes para establecer su identidad plenamente y lograr su captura, con el fin de frenar este flagelo que se ha convertido en un verdadero dolor de cabeza para los propietarios de vehículos en Bogotá.

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