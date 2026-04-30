La agresión contra una adulta mayor en Bogotá quedó bajo la lupa de propios y extraños luego de que se viralizó un video en el que es posible observar la desgarradora escena en la calle y a plena luz del día.

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#BOGOTÁ. Ciudadano grabó con su celular el momento en que dos mujeres llevan de gancho a una abuelita, pero no de la mejor manera que hasta la golpean. Ocurrió en el barrio Los Alpes de la localidad de Ciudad Bolívar y nos piden #difundir muchas gracias. pic.twitter.com/JCuq9V7Djg — Pasa en Bogotá | Sr Bacca🐮 (@PasaenBogota) April 30, 2026

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Lo cierto es que el caso no quedó simplemente en la indignación general, sino que la Secretaría Distrital de Integración Social salió adelante para indicar qué pasó con la mujer que fue atacada en el barrio Los Alpes de la localidad de Ciudad Bolívar.

“La señora Carmen ya está a salvo. Anoche mismo [miércoles 29 de abril de 2026], la Comisaría de Familia de Ciudad Bolívar y nuestros equipos de la Secretaría de Integración Social rescataron a la señora Carmen”, indicó la entidad en la primera parte de su comunicación.

A pesar de que no se indicó con precisión alguna clase de detalles sobre las condiciones en las que vivía la afectada, se explicó la realidad actual de la mujer después del controversial episodio .

“Pasó la noche en una de nuestras Comunidades de Cuidado, en un entorno protegido, tranquilo y con calidez. Hoy, un equipo de Bogotá te atiende en la vejez la está acompañando para poner las denuncias correspondientes por maltrato ante las autoridades competentes”, remarcó.

De igual manera, a pesar de que no se conoció quién era la persona que agredió a la adulta mayor ni el vínculo que tenía con la mujer, se explicó la gravedad de los hechos de acuerdo a la legislación del país.

“El maltrato y el abandono de las personas mayores es un delito en Colombia. No es solo un acto reprochable. La ley lo castiga. Denunciar salva vidas”, resaltó la Secretaría Distrital de Integración Social.

En ese contexto, hubo un reconocimiento a la manera en la que se llevó a cabo este proceso por parte de quienes le dieron seguimiento a lo sucedido, lo que se convierte en un llamado a la sociedad.

“Agradecemos profundamente a la persona que nos contactó, a quien grabó el video, a quienes difundieron y a toda la comunidad que no fue indiferente”, sentenció la entidad.

El caso se viralizó luego de que un ciudadano registró las imágenes en plena calle, en un episodio que sirve para remarcar el respeto a los adultos mayores a nivel nacional.

¿Cuál es la pena por maltrato o abandono a un adulto mayor en Colombia?

El maltrato y el abandono de personas adultas mayores en Colombia no solo representan actos éticamente reprochables, sino que constituyen delitos graves tipificados en el Código Penal y reforzados por leyes específicas de protección.

La principal normativa que regula esta materia es la Ley 1850 de 2017, la cual modificó el artículo 229 del Código Penal para establecer medidas de protección y sanciones claras contra el maltrato por descuido.

De acuerdo con esta legislación, quien someta a condición de abandono a una persona mayor de 60 años puede enfrentar una pena de prisión que oscila entre los 4 y los 8 años.

Además de la privación de la libertad, el responsable debe pagar una multa que varía entre uno y 5 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Esta sanción busca garantizar la responsabilidad familiar en el cuidado.

Si el maltrato es físico o psicológico, la pena se agrava. El Código Penal establece que el maltrato intrafamiliar contra un adulto mayor conlleva penas de 6 a 8 años de cárcel sin beneficios.

La Corte Constitucional ha reiterado que las personas mayores son sujetos de especial protección constitucional. Esto implica que el Estado debe garantizar su bienestar cuando la familia incumple con sus deberes legales de asistencia.

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