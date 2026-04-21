En Colombia, la obligación alimentaria hacia los adultos mayores es una responsabilidad legal que, una vez establecida, no desaparece de forma automática. A diferencia de lo que algunos ciudadanos creen, no existen causales de exoneración inmediata; para cesar este pago, es obligatorio adelantar un proceso legal formal ante las autoridades competentes.

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Para iniciar este trámite en 2026, el interesado no puede simplemente suspender el depósito, ya que esto podría acarrear sanciones legales. El camino correcto es:

Conciliación previa: acudir ante un comisario o defensor de familia para intentar un acuerdo. Remisión judicial: en caso de no llegar a un consenso en la conciliación, el caso será remitido a un juez de familia, quien tomará la decisión final mediante una sentencia.

La legislación colombiana y la jurisprudencia de las altas cortes han definido puntos específicos en los cuales un hijo (o alimentante) puede quedar libre de esta carga económica:

Maltrato comprobado: según la sentencia C-412 de la Corte Constitucional, si se demuestra que el adulto mayor ejerció maltrato físico o psicológico contra el alimentante, se puede solicitar la suspensión del beneficio.

(Vea también: Empleadas domésticas y vigilantes tendrán beneficio obligatorio en abril de 2026: viene con salario)

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Injuria grave o atroz: basado en el artículo 414 del Código Civil, actos de extrema gravedad por parte del beneficiario hacia quien paga la cuota son causales de exoneración.

Independencia económica del adulto mayor: si se logra comprobar que el padre o madre ya cuenta con ingresos propios, una pensión o bienes suficientes para cubrir sus necesidades básicas, la “necesidad” desaparece y, con ella, la obligación.

Es fundamental contar con la asesoría de un abogado o acercarse a la comisaría de familia más cercana para evaluar el éxito de la demanda antes de iniciar el proceso judicial.

Recuerde que, mientras un juez no dicte una sentencia que modifique o elimine la cuota, la obligación sigue vigente y su incumplimiento puede derivar en procesos ejecutivos o embargos.

¿Cuánto es la cuota alimentaria para adulto mayor en Colombia 2026?

Con el ajuste del salario mínimo para el año 2026, fijado en 1’750.905 pesos, miles de familias colombianas deben actualizar los cálculos de las obligaciones legales, incluyendo la cuota alimentaria para adultos mayores. Según lineamientos del ICBF, este monto no es una cifra única, sino que se determina según la necesidad del beneficiario y la solvencia de quien debe pagar.

Generalmente, los jueces y centros de conciliación establecen una cuota que oscila entre el 20 % y el 35 % de un salario mínimo. En términos monetarios para 2026, esto representa un rango aproximado de 350.181 a 612.817 pesos mensuales.

Es fundamental tener en cuenta los siguientes límites y condiciones:

Tope máximo: la ley estipula que el descuento total por alimentación no puede superar el 50 % de los ingresos del obligado (875.452 pesos).

Alcance: la cuota debe cubrir alimentación, vivienda, vestuario , recreación y, especialmente, asistencia médica.

Obligatoriedad: esta responsabilidad recae principalmente en los hijos cuando el adulto mayor demuestra que no posee ingresos suficientes para una vejez digna.

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