El programa Colombia Mayor, administrado por Prosperidad Social, continúa en 2026 con la entrega de subsidios para adultos mayores en condición de pobreza o vulnerabilidad.

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Este apoyo económico se distribuye en 12 ciclos durante el año, aunque en esta vigencia se realizaron ajustes para mejorar la cobertura y facilitar el acceso de los beneficiarios.

En ese contexto, la entidad amplió el plazo de cobro de los ciclos 1 y 2 (enero y febrero) hasta el 25 de marzo de 2026, con el fin de que más personas pudieran reclamar el dinero.

Posteriormente, se confirmó que el tercer ciclo de pagos iniciará el 22 de abril, fecha a partir de la cual los beneficiarios podrán acercarse a los puntos autorizados.

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Uno de los principales cambios para este año es que el Banco Agrario dejó de ser el encargado de los pagos.

Ahora, la entrega del subsidio se realiza mediante la Unión Temporal de Pago Postal, a través de operadores como SuperGiros y SuRed, que cuentan con más de 31.000 puntos en todo el país.

En cuanto a los montos, las personas mayores de 54 años reciben 80.000 pesos por ciclo, mientras que mujeres mayores de 60 años y hombres mayores de 65 reciben 230.000 pesos mensuales.

Para inscribirse, los interesados deben acudir a la Alcaldía de su municipio con su cédula.

Qué es Colombia Mayor y cómo se paga

El subsidio Colombia Mayor es un programa del Gobierno colombiano que busca brindar apoyo económico a adultos mayores que se encuentran en situación de pobreza o vulnerabilidad y que no cuentan con una pensión. Es administrado por Prosperidad Social, entidad encargada de coordinar programas sociales en el país.

Este subsidio consiste en una transferencia monetaria periódica que se entrega en varios ciclos al año, con el objetivo de ayudar a cubrir necesidades básicas como alimentación, salud y bienestar.

El monto que recibe cada beneficiario puede variar según su edad y condiciones, pero en general está dirigido a personas que no tienen ingresos suficientes para sostenerse.

El programa también busca mejorar la calidad de vida de los adultos mayores, promoviendo su inclusión social y garantizando un mínimo de protección económica. Para acceder, los interesados deben cumplir ciertos requisitos, como estar registrados en el Sisbén y no recibir pensión.

En síntesis, Colombia Mayor es una herramienta clave de política social en el país, enfocada en proteger a una población vulnerable y reducir los niveles de pobreza extrema en la vejez.

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