Aunque el panorama para comprar casa en Colombia parece estar nublado, aún hay alentadoras noticias para quienes quieren tener casa propia sin comprar vivienda nueva. En 2026, las cajas de compensación seguirán entregando subsidios de hasta $ 52 millones para construir en lote propio, una opción que ha tomado fuerza en el país.

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El monto depende del salario del hogar. Quienes ganan menos de dos mínimos pueden aspirar al valor más alto, mientras que los ingresos entre dos y cuatro mínimos acceden a una cifra menor, aunque sigue siendo clave para completar el proyecto.

Este beneficio sale de los recursos que administran las cajas con aportes de empresas, lo que permite financiar soluciones de vivienda para miles de familias afiliadas.

Requisitos para subsidio de vivienda en lote propio con cajas de compensación

Eso sí, no todos pueden acceder. Se exige no superar los cuatro salarios mínimos, no tener vivienda propia (en caso de compra) y demostrar que se cuenta con ahorros o crédito para cubrir lo que falta del proyecto.

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También hay una condición que deja por fuera a varios: no haber recibido subsidios de vivienda antes. La idea es dar prioridad a quienes nunca han tenido este tipo de apoyo.

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Cómo acceder al subsidio de hasta 52 millones en 2026

El proceso es sencillo. El interesado debe ingresar a la página de su caja de compensación, elegir el subsidio de vivienda y seguir los pasos con los documentos requeridos. También puede acercarse a puntos físicos para recibir asesoría directa.

Con este apoyo, entidades como Compensar, Cafam o Colsubsidio buscan facilitar el acceso a vivienda propia en Colombia, en medio de los altos costos del sector inmobiliario.

Precio de las viviendas VIS en Colombia cambiaría

El Ministerio de Vivienda presentó un proyecto de decreto que busca frenar las alzas en el precio de las viviendas VIS. La idea del Gobierno es que quede en máximo 135 salarios mínimos y que desde el inicio del negocio se establezca el precio en pesos colombianos.