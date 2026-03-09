Se instaló una mesa interinstitucional para analizar los impactos del proyecto de decreto que pretende fijar un tope general al valor de la Vivienda de Interés Social (VIS) y la Vivienda de Interés Prioritario (VIP), además de establecer estos precios en pesos colombianos.

Los organismos buscan evaluar de forma preventiva las implicaciones jurídicas, económicas, contractuales y sociales de la medida antes de que sea adoptada oficialmente.

En la mesa participan varias entidades del Gobierno Nacional, entre ellas el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, la Superintendencia de Industria y Comercio y el Departamento Nacional de Planeación.

También asistieron gremios del sector como la Cámara Colombiana de la Construcción, Asociación Nacional de Cajas de Compensación Familiar y Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia.

Durante el encuentro, liderado por la Procuraduría, se enfatizó la importancia de garantizar la seguridad jurídica de los proyectos inmobiliarios en ejecución y revisar la estabilidad contractual del sector, especialmente en iniciativas que ya tienen compromisos financieros y contratos firmados bajo normas vigentes.

Asimismo, se analizan los efectos que la regulación de precios podría tener sobre la financiación de proyectos, los subsidios estatales y el acceso al crédito para las familias beneficiarias.

Como resultado, se acordó crear mesas técnicas especializadas que profundicen el análisis del decreto y evalúen sus posibles impactos en el mercado de vivienda y en los programas de acceso a vivienda social en Colombia.

Qué es la vivienda VIS y cómo funciona en Colombia

La Vivienda de Interés Social (VIS) en Colombia es un tipo de vivienda diseñada para facilitar el acceso a casa propia a los hogares de ingresos bajos y medios.

Se trata de inmuebles cuyo precio máximo es fijado por el Gobierno nacional para que puedan recibir subsidios y beneficios financieros que ayuden a las familias a comprarlos.

Este tipo de vivienda forma parte de la política pública de vivienda del país y es regulada principalmente por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. El objetivo es reducir el déficit habitacional y mejorar las condiciones de vida de millones de colombianos que no tienen acceso fácil al mercado inmobiliario tradicional.

Las viviendas VIS pueden ser casas o apartamentos ubicados en proyectos urbanísticos formales y deben cumplir con condiciones básicas de calidad, servicios públicos y acceso a infraestructura.

Además, su valor tiene un límite establecido en salarios mínimos legales mensuales vigentes, lo que permite mantener precios más accesibles frente a otros tipos de vivienda.

Para adquirir una vivienda VIS, los hogares pueden acceder a subsidios otorgados por entidades como Fondo Nacional del Ahorro, las cajas de compensación o programas del Gobierno.

También pueden combinar estos subsidios con créditos hipotecarios ofrecidos por bancos. En general, la vivienda VIS busca que más familias colombianas puedan comprar vivienda propia mediante precios regulados, ayudas estatales y facilidades de financiación.

Precio de las viviendas VIS en Colombia cambiaría

El Ministerio de Vivienda presentó un proyecto de decreto que busca frenar las alzas en el precio de las viviendas VIS. La idea del Gobierno es que quede en máximo 135 salarios mínimos y que desde el inicio del negocio se establezca el precio en pesos colombianos.