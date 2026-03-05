En los edificios residenciales sujetos al régimen de Propiedad Horizontal, la instalación de cámaras de seguridad debe cumplir reglas claras para proteger tanto la seguridad como la privacidad de los residentes.

Uno de los puntos que más causa dudas entre vecinos es si los propietarios pueden instalar cámaras en los pasillos o zonas comunes del edificio.

De acuerdo con las normas de convivencia y los reglamentos de propiedad horizontal, los propietarios no pueden instalar cámaras de seguridad en los pasillos de los apartamentos.

Estas áreas hacen parte de las zonas comunes del edificio, por lo que su vigilancia solo puede ser autorizada y administrada por la administración o por la copropiedad, generalmente con aprobación del consejo de administración o de la asamblea de propietarios.

Esto significa que, aunque un residente quiera reforzar su seguridad, no puede colocar cámaras que graben permanentemente los pasillos, escaleras o zonas de circulación del edificio. Hacerlo podría afectar la privacidad de los demás vecinos y perovocar conflictos dentro de la comunidad.

Lo que sí está permitido en algunos casos es que un propietario instale una cámara dirigida únicamente hacia la entrada de su propio apartamento, siempre que el dispositivo no apunte hacia el pasillo ni grabe el tránsito de otros residentes. La finalidad debe ser proteger la puerta de acceso de la vivienda, sin invadir espacios comunes.

Las cámaras que vigilan zonas comunes del edificio, como pasillos o accesos principales, solo pueden ser instaladas por la administración, ya que hacen parte del sistema de seguridad general del conjunto o edificio.

Además, el uso de cámaras de vigilancia debe cumplir con lo establecido en la Ley 1581 de 2012, la cual regula el manejo de información personal, incluyendo las imágenes captadas por sistemas de videovigilancia.

Sobre este tema también se ha pronunciado la Fiscalía General de la Nación, que ha explicado que las grabaciones en espacios públicos o accesos a inmuebles pueden ser legales cuando su objetivo es garantizar la seguridad. Sin embargo, el tratamiento de estas imágenes debe respetar las normas de protección de datos y los procedimientos establecidos por la ley.

Otro aspecto importante es qué ocurre cuando las autoridades solicitan grabaciones de seguridad como parte de una investigación. En ese caso, el propietario o responsable del sistema de cámaras no puede negarse a entregar el material solicitado. Si se presenta una negativa, un fiscal puede acudir ante un juez de control de garantías para obtener la orden de entrega del material.

Incluso, negarse a colaborar con la justicia podría dar lugar a investigaciones por obstrucción a la justicia si se determina que el material era relevante para un proceso.

Cuando se deban entregar videos de seguridad, los expertos recomiendan no alterar, editar ni eliminar los archivos originales.

Lo correcto es entregar una copia de respaldo, ya sea en un dispositivo USB, CD o mediante almacenamiento en la nube. También es aconsejable solicitar una constancia escrita de recibido para dejar registro de la entrega del material.

¿Dónde puedo instalar cámaras de seguridad en el apartamento?

En cuanto a las zonas donde sí es posible instalar cámaras dentro de un edificio, siempre bajo autorización de la administración, algunas de las áreas comunes más frecuentes son:

Entrada principal o portería del edificio. Parqueaderos o garajes. Ascensores. Recepción o lobby. Accesos a escaleras o salidas de emergencia.

Estas cámaras hacen parte de los sistemas de seguridad del edificio y deben estar debidamente señalizadas para informar a los residentes y visitantes que el lugar cuenta con videovigilancia.

Es importante recordar que los apartamentos están destinados principalmente para vivienda, por lo que en muchos reglamentos de propiedad horizontal no se permite desarrollar actividades comerciales como oficinas abiertas al público, salones de belleza, tiendas o negocios dentro de los inmuebles.

Cumplir estas normas no solo evita conflictos entre vecinos, sino que también ayuda a garantizar la seguridad, la privacidad y la buena convivencia dentro de la comunidad residencial.

