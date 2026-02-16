El mercado inmobiliario en Venezuela empieza a moverse tras años de parálisis, y lo hace con un fenómeno que llama la atención: los precios de las propiedades están subiendo en varias ciudades del país, impulsados principalmente por el interés de venezolanos que viven en el exterior y analizan comprar ante un nuevo escenario político.

De acuerdo con un reporte de The New York Times en Español, el repunte no responde todavía a una recuperación económica estructural, sino a expectativas.

La percepción de un posible cambio y de mayor estabilidad ha llevado a que aumenten las consultas y negociaciones, especialmente desde la diáspora, que ve en este momento una oportunidad para invertir o asegurar vivienda con miras a un eventual regreso, esto, después de la captura de Nicolás Maduro.

Corredores inmobiliarios citados por ese medio aseguran que, desde comienzos de 2026, se ha registrado un incremento notorio en el interés por apartamentos y casas que llevaban años sin venderse. En algunas zonas, incluso, los valores habrían subido entre 20 % y 50 %, dependiendo del tipo de inmueble y la ubicación.

El movimiento no es uniforme. En regiones urbanas, propiedades que permanecieron estancadas durante largos periodos comenzaron a recibir nuevas ofertas. En destinos como Margarita, por ejemplo, gran parte de la demanda proviene de venezolanos radicados fuera del país, mientras que la participación de compradores extranjeros sigue siendo limitada.

Sin embargo, el aumento en los precios no significa que el mercado esté en pleno auge. Según el informe, muchos propietarios han optado por retirar sus inmuebles o mantenerlos fuera de negociación hasta tener mayor claridad sobre la situación económica y política. Esto ha reducido la oferta disponible y ha contribuido a presionar los valores al alza.

Problema de acceso a vivienda para quienes viven en Venezuela

Para quienes permanecen en Venezuela, la posibilidad de acceder a vivienda sigue siendo compleja. La prolongada crisis dejó miles de propiedades vacías y una fuerte depreciación en años anteriores, pero también afectó el poder adquisitivo interno, lo que limita la capacidad de compra de buena parte de la población.

El repunte actual, más que una recuperación consolidada, refleja un cambio en las expectativas. El mercado inmobiliario venezolano, que durante años estuvo marcado por la caída de precios y la migración masiva, comienza a mostrar señales de reactivación, aunque su estabilidad dependerá de factores económicos y políticos que aún están en desarrollo.

