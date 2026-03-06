Colombia se ubica como el sexto país de la Ocde donde más han aumentado los precios de la vivienda desde 2015, según el índice de precios del organismo internacional.

Sigue a PULZO en Discover

En el primer trimestre de 2026 el país alcanzó un indicador de 153, tomando como base 100 el año 2015, lo que significa que comprar vivienda se ha encarecido alrededor de 53% en ese periodo, detalla La República.

En el ranking aparecen por encima países como Turquía, Lituania, Irlanda, Eslovenia y República Checa, mientras que Colombia supera a economías como Canadá, Reino Unido, México, Alemania, España y Francia en el ritmo de aumento de precios.

El índice mide el cambio acumulado en los precios de la vivienda frente a 2015. Por ejemplo, un nivel de 120 implica un aumento de 20%, mientras que 153 refleja el incremento registrado en Colombia, añade ese medio.

Lee También

Aunque el caso más extremo es Turquía, donde los precios se han multiplicado por el efecto de la inflación y la devaluación, el aumento colombiano también destaca dentro del grupo de economías analizadas.

Expertos señalan que el encarecimiento responde a varios factores estructurales.

Entre ellos están el crecimiento de las ciudades y la urbanización, el aumento en el número de hogares, las limitaciones de suelo y trámites para nuevos proyectos, y el acceso a subsidios y créditos hipotecarios.

Además, tras la pandemia, el aumento en los costos de materiales de construcción y del suelo urbano también presionó al alza los precios de la vivienda.

Casa nueva en Colombia y por qué precios al alza son un lío

El aumento de los precios de la vivienda en Colombia puede generar varios efectos negativos para la economía y para los hogares. En primer lugar, dificulta el acceso a vivienda propia, especialmente para las familias de ingresos medios y bajos.

Cuando los precios de los inmuebles crecen más rápido que los salarios, muchas personas no logran ahorrar lo suficiente para la cuota inicial ni cumplir con los requisitos de crédito hipotecario.

En segundo lugar, el encarecimiento de la vivienda aumenta el costo de vida. Los arriendos también tienden a subir cuando el valor de los inmuebles aumenta, lo que obliga a muchas familias a destinar una mayor parte de sus ingresos al pago de vivienda y reduce el dinero disponible para otros gastos como educación, salud o alimentación.

Además, los precios muy altos pueden frenar el dinamismo del mercado inmobiliario. Si menos personas pueden comprar vivienda, se reducen las ventas de proyectos nuevos, lo que afecta al sector de la construcción, uno de los principales generadores de empleo en el país.

Finalmente, un aumento excesivo y sostenido en los precios puede generar riesgos de burbuja inmobiliaria.

Si los valores suben por especulación y no por fundamentos económicos reales, existe el peligro de que el mercado se desacelere o caiga, lo que podría afectar tanto a compradores como a inversionistas. En conjunto, estos factores pueden ampliar la desigualdad y limitar el desarrollo económico.

Precio de las viviendas VIS en Colombia cambiaría

El Ministerio de Vivienda presentó un proyecto de decreto que busca frenar las alzas en el precio de las viviendas VIS. La idea del Gobierno es que quede en máximo 135 salarios mínimos y que desde el inicio del negocio se establezca el precio en pesos colombianos.