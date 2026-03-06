En medio de la realidad sobre la vivienda en Colombia, el papel de las mujeres es más que clave en la compra y arriendo de las propiedades por si dinamismo al consultar por estos servicios en el país.

Según datos recientes del portal Fincaraiz.com.co, el perfil femenino no solo es el más activo en la búsqueda de espacios, sino que representa hoy el 57 % de las visitas del portal, frente a un 43 % del público masculino.

Esta tendencia se ve acentuada en una generación de mujeres jóvenes profesionales, especialmente entre los 25 y 34 años, quienes concentran el 37.5 % de la demanda total y prioriza la flexibilidad y la ubicación estratégica sobre los modelos tradicionales de propiedad.

Este cambio de paradigma exige que los desarrolladores y propietarios comprendan qué atributos inclinan realmente la balanza al momento de elegir un nuevo hogar en un mercado cada vez más analítico.

“Cada vez más mujeres lideran el proceso de búsqueda y toma de decisión, mostrando un nivel de comparación mucho más riguroso antes de concretar un contacto con el oferente. Esta madurez en la búsqueda se refleja en una clara preferencia por el apartamento en ciudades principales como Bogotá, Medellín y Cali, donde la seguridad y la conectividad son factores decisivos”, aseguró Lesly Posada, directora comercial del portal Fincaraiz.com.co.

¿Qué factores son claves para elegir vivienda en Colombia?

El análisis del comportamiento femenino evidencia que, más allá de los metros cuadrados, los atributos más valorados al momento de elegir vivienda son:

La ubicación como el primer factor determinante.

La cercanía a comercios, transporte público, colegios y centros de salud es esencial.

La seguridad (representada en vigilancia 24/7 y portería), junto con la iluminación natural y una adecuada ventilación, se posicionan como elementos concluyentes en la toma de decisión.

Asimismo, ha crecido el interés por zonas comunes que integren la vida laboral y personal, tales como gimnasios, áreas de coworking y zonas verdes, especialmente en los entornos urbanos.

“En cuanto a la modalidad de acceso existe una marcada tendencia hacia el arriendo, que representa el 71 % de las preferencias, impulsado por mujeres jóvenes que buscan movilidad y flexibilidad laboral”, aseveró la ejecutiva.

Este dato va en concordancia con un informe reciente que dejó en evidencia que los colombianos prefieren el arriendo y la compra de vivienda usada en comparación con otro tipo de oportunidades que presenta el mercado inmobiliario, como los son proyectos y demás a través de empresas.

Por otro lado, el 29 % busca con idea de compra, particularmente en los estratos medio y medio alto, mostrando además un interés creciente por proyectos de vivienda nueva y vivienda de Interés Social (VIS) en segmentos específicos.

Un hallazgo clave es el alto nivel de comparación que ejerce el público femenino antes de tomar una decisión final. Esta rigurosidad implica que las mujeres consultan múltiples opciones y evalúan detalladamente la relación costo-beneficio, la seguridad del sector y las facilidades del edificio antes de establecer un contacto formal, lo que eleva el estándar de calidad exigido a los anunciantes y constructores.

Entender que el mercado tiene hoy un rostro mayoritariamente femenino permite a la industria adaptarse a una demanda que valora tanto la eficiencia financiera como el bienestar integral. El futuro de la vivienda en el país se construye bajo esta mirada analítica, donde la seguridad, la conectividad y la inversión inteligente consolidan el nuevo estándar de habitabilidad urbana.

La influencia de la mujer en Colombia es determinante y transformadora, pues ellas son quienes están definiendo qué se construye, dónde se construye y bajo qué estándares de seguridad y servicios se deben ofrecer las propiedades en 2026, dato más que revelador en el marco de la conmemoración que las exalta a nivel mundial.

