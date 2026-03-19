El Gobierno Nacional oficializó el lanzamiento de ‘Colombia Solar’, una estrategia que marca un giro en la política de ayudas energéticas en el país. A través de la Resolución 40159 de 2026 del Ministerio de Minas y Energía, se establecieron los lineamientos para que hogares de los estratos 1, 2 y 3 comiencen a generar su propia electricidad mediante paneles solares.

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El objetivo central de esta iniciativa es que los usuarios cubran su consumo básico de energía a través de soluciones fotovoltaicas individuales y colectivas. Este modelo se plantea como una alternativa técnica al esquema de subsidios tradicionales, buscando que las familias reduzcan su dependencia de las transferencias directas del Estado y, a su vez, se disminuya la presión financiera sobre el Fondo de Subsidios del sector eléctrico.

Para la implementación de los sistemas, el Ministerio evaluará los siguientes factores en las regiones:

Niveles de pobreza y condiciones socioeconómicas del territorio.

Costo actual del servicio de energía en la zona.

Potencial de radiación solar para garantizar la eficiencia de los paneles.

Dato clave: La normativa asegura la sostenibilidad de los equipos con esquemas de operación y mantenimiento por hasta 25 años, incluyendo medidores avanzados para monitorear el consumo real.

(Vea también: A carros con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5 los pusieron a perder en marzo en Bogotá)

Este programa, declarado de interés estratégico nacional, pretende acelerar la transición energética con un enfoque social, permitiendo que las comunidades más vulnerables pasen de ser consumidores pasivos a autogeneradores de energía limpia.

¿Cuáles son los porcentajes máximos de subsidio para los estratos 1, 2 y 3 en Colombia?

El bolsillo de los colombianos cuenta con un alivio clave en el pago de los servicios públicos. En el país, el esquema de tarifas de energía eléctrica contempla subsidios específicos para los hogares pertenecientes a los estratos socioeconómicos bajos, con el fin de garantizar el acceso al servicio básico.

Según el marco legal vigente, los porcentajes de ayuda se distribuyen de la siguiente manera:

Estrato 1 : recibe el beneficio más alto, con un descuento de hasta el 60 % sobre el valor de la tarifa.

: recibe el beneficio más alto, con un descuento de hasta el 60 % sobre el valor de la tarifa. Estrato 2 : cuenta con un subsidio de hasta el 50 %.

: cuenta con un subsidio de hasta el 50 %. Estrato 3: dispone de una rebaja máxima del 15 %.

Es importante aclarar que estos descuentos no se aplican al total de la factura, sino al denominado consumo de subsistencia. Este es el límite de kilovatios hora (kWh) mensuales definido por el Gobierno; cualquier excedente sobre este tope se cobra a tarifa plena, sin beneficio alguno.

¿Cuántas personas reciben subsidio de energía en Colombia?

Un reciente informe de El Espectador detalló la magnitud de las ayudas estatales para el servicio eléctrico en el país. De los 15 millones de hogares que cuentan con conexión a energía eléctrica, la gran mayoría, representados en 13 millones, cuentan con algún tipo de beneficio en su facturación mensual.

El esquema de alivios financieros está segmentado según el nivel socioeconómico de la siguiente manera:

Estrato 1 : 4,3 millones de hogares reciben un descuento del 60 % en su factura.

: 4,3 millones de hogares reciben un descuento del 60 % en su factura. Estrato 2 : 5,4 millones de familias cuentan con un subsidio del 50 %.

: 5,4 millones de familias cuentan con un subsidio del 50 %. Estrato 3: 3,2 millones de hogares acceden a una rebaja del 15 %.

Mantener esta cobertura no es económico. Según datos publicados por el medio mencionado, estos subsidios demandan una inversión superior a los 6 billones de pesos anuales. Esta cifra busca garantizar el acceso al servicio básico en las poblaciones más vulnerables, mientras el Gobierno Nacional evalúa nuevas estrategias, como el programa ‘Colombia Solar’, para transformar estos beneficios en soluciones de autogeneración a largo plazo.

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