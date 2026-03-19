Prosperidad Social hará el primer ciclo de transferencias de los programas Renta Ciudadana y Devolución del IVA desde el próximo 20 de marzo hasta el 5 de abril en todo el país. En este ciclo, el Gobierno Nacional invierte 323.495 millones de pesos. Estos recursos están destinados a fortalecer y mejorar la calidad de vida de 763.312 hogares beneficiarios.

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“Con este primer ciclo seguimos garantizando que las transferencias lleguen a los hogares que más lo necesitan. Nuestro compromiso es fortalecer la protección social, apoyar el cuidado en las familias y contribuir a que miles de hogares en situación de pobreza puedan mejorar sus condiciones de vida”, afirmó el director de Prosperidad Social, Mauricio Rodríguez Amaya.

A través de la línea de valoración del cuidado, Prosperidad Social prioriza a hogares registrados en pobreza extrema del Sisbén con especial énfasis en:

Familias monoparentales con niños menores de 6 años.

Hogares con personas con discapacidad que requieren cuidado permanente. Asimismo, la entidad reafirma su compromiso con los pueblos indígenas mediante un enfoque étnico que garantiza transferencias a más de 35 mil

hogares durante este primer ciclo de 2026.

Para asegurar la continuidad de este proceso se mantiene la focalización establecida a finales del año anterior.

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¿Cómo se hará la entrega de los recursos?

Prosperidad Social, en este primer ciclo de Renta Ciudadana y Devolución del

IVA, realizará la entrega mediante la modalidad de giro para todos los hogares beneficiarios, y garantizará la cobertura en todo el territorio nacional a través de la unión temporal conformada por Su Red y Supergiros.

Prosperidad Social reitera a sus beneficiarios que todos los trámites ante la entidad son gratuitos y no requieren intermediarios. Para evitar fraudes, consulte sólo los canales oficiales:

Página web: www.prosperidadsocial.gov.co o https://onx.la/PSGOV

www.prosperidadsocial.gov.co o https://onx.la/PSGOV Canal de contenido de WhatsApp: https://onx.la/chwp.

https://onx.la/chwp. Presentar una PQRSDF (petición, queja, reclamo, sugerencia, denuncia, felicitación) por medio del formulario web:https://onx.la/delta1.

(petición, queja, reclamo, sugerencia, denuncia, felicitación) por medio del formulario web:https://onx.la/delta1. Gerencias regionales: https://prosperidadsocial.gov.co/en-losterritorios/.

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