A partir de febrero de 2026 comenzará el primer ciclo de pagos de Renta Ciudadana, uno de los programas sociales del Gobierno nacional dirigido a hogares en condición de pobreza y alta vulnerabilidad. Según información entregada por Prosperidad Social, el desembolso iniciará el viernes 20 de febrero y beneficiará a más de 700.000 hogares en todo el país.

Sigue a PULZO en Discover

El pago está dirigido a familias con niños menores de seis años que se encuentren en situación de pobreza, así como a hogares en pobreza extrema que cuenten con una persona con discapacidad que requiera cuidador. En este primer giro, los beneficiarios recibirán un monto de 500.000 pesos.

Renta Ciudadana se entregará en tres ciclos a lo largo de 2026. En cada uno de ellos se girará el mismo valor, por lo que el apoyo económico total podrá alcanzar 1’500.000 pesos por hogar, siempre y cuando se cumplan los criterios definidos por la entidad.

Lee También

La entrega de los recursos se hará a través del Banco Agrario y su red de aliados. Los beneficiarios podrán recibir el dinero mediante giro, abono a cuenta de ahorros o a través de la billetera digital Bico. También estará disponible el retiro en corresponsales bancarios como Supergiros, Efecty y Reval, así como en cajeros automáticos de la red Servibanca.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Prosperidad Social (@prosperidadcol)

¿Cómo puedo consultar si soy beneficiario de la Renta Ciudadana en 2026?

Los ciudadanos que deseen saber si son beneficiarios del programa Renta Ciudadana en 2026 pueden hacer la consulta de manera directa a través de los canales oficiales del Gobierno nacional. El Departamento para la Prosperidad Social (DPS) habilitó una plataforma digital para facilitar este proceso.

Para verificar la información, las personas deben ingresar a la página web (ingresando en este enlace) y hacer clic en la opción ‘consulte aquí si está registrado’. Allí deberán digitar su número de documento de identidad para conocer si hacen parte del listado de beneficiarios del programa.

Adicionalmente, Prosperidad Social informó que la validación también puede hacerse mediante sus canales oficiales de atención y que algunos hogares recibirán notificaciones a través de mensajes de texto, en los que se confirmará su inclusión y se entregarán instrucciones sobre el acceso al subsidio.

Las autoridades recomiendan consultar únicamente fuentes oficiales para evitar desinformación.

¿Cuáles son las fechas de pago de la Renta Ciudadana en 2026?

Prosperidad Social confirmó el calendario de pagos de Renta Ciudadana para 2026, programa dirigido a hogares en condición de vulnerabilidad en Colombia. Según la entidad, el primer ciclo de transferencias se entregará a partir del viernes 20 de febrero, marcando el inicio de los desembolsos del año.

(Vea también: Universidad Nacional abre cursos gratis para estudiar desde casa en 2026: cómo inscribirse)

El segundo pago está programado para el 30 de abril, mientras que el tercer ciclo se hará el 24 de junio, de acuerdo con la información oficial divulgada por el Departamento para la Prosperidad Social (DPS). Cada giro se hará de manera gradual, teniendo en cuenta los mecanismos habituales de dispersión y los canales autorizados.

Desde la entidad recordaron que los beneficiarios deben mantenerse atentos a los mensajes de texto, consultas en los puntos de pago y a los canales oficiales de Prosperidad Social para conocer el lugar, la modalidad y las fechas exactas según su municipio. Además, reiteraron la importancia de tener actualizada la información en los sistemas oficiales para evitar inconvenientes durante los desembolsos.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.