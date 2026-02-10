Colombia es uno de los mayores exportadores del mundo y para esta temporada moviliza decenas de miles de toneladas, principalmente rosas rojas, junto con claveles, lirios, astromelias y crisantemos que enriquecen los arreglos más sofisticados.

Sigue a PULZO en Discover

La experiencia de los cultivadores, los controles de calidad y la capacidad de producir tallos largos, botones grandes y colores intensos hacen que el producto tenga una reputación premium en vitrinas nacionales e internacionales.

Esa fama, sumada a la enorme demanda de San Valentín (14 de febrero), empuja los precios hacia arriba. En el mercado colombiano, un ramo de lujo puede moverse fácilmente entre 300.000 y más de 600.000 pesos, dependiendo del tamaño, la variedad y la presentación.

Por ejemplo, arreglos de 50 rosas rondan los 300.000 pesos; bouquets mixtos especiales pueden ubicarse cerca de 325.000 o 360.000; opciones extra grandes superan los 450.000, y cajas o diseños exclusivos de rosas de larga duración alcanzan valores cercanos a 500.000 e incluso más de 600.000 pesos.

Lee También

Además, el clima tropical estable durante todo el año permite ofrecer flores más frescas y duraderas, algo clave cuando se quiere impresionar o expresar amor.

La combinación de calidad superior, logística especializada y alta demanda convierte a las flores colombianas en un artículo de lujo típico de San Valentín.

Cuáles son los ramos de rosas más caros para San Valentín

Revisando algunas páginas especializadas en venta de ramos de lujo, estos son algunos de los valores más destacados actualmente:

Long lasting red roses | Exuberant – Rosas rojas de larga duración en presentación premium: 620.000 pesos.

Celebration | Wonderful Bouquet – Ramo de lujo para ocasión especial: 590.000 pesos.

Beautiful Flowers | Amazing – Arreglo floral elegante: 450.000 pesos.

Bouquet XL Flower Power – Ramo extra grande: 448.000 pesos.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.