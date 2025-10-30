El municipio de Madrid (Cundinamarca), se viste de color y tradición desde el 24 de octubre al 2 de noviembre con la llegada del Festival de las Flores 2025, una celebración que reúne medio millón de flores en tapetes y silletas para destacar la riqueza natural y cultural del municipio.

La Federación Colombiana de Municipios destacó que los tapetes florales se ubican en el Parque Pedro Fernández Madrid, donde el río Subachoque sirve de inspiración para los diseños que reflejan la conexión entre la naturaleza, la historia agrícola y la creatividad de la comunidad local.

Según la institución, el evento no solo embellece las calles del municipio, sino que también impulsa el reconocimiento del trabajo de los campesinos y floricultores que, con esfuerzo y dedicación, mantienen viva una tradición que ha posicionado al municipio como uno de los referentes culturales de Cundinamarca.

El alcalde Carlos Chávez resaltó que “este festival representa el alma viva de nuestro municipio, un homenaje a la riqueza natural y al trabajo incansable de nuestros campesinos y floricultores. Invitamos a toda la comunidad y visitantes a disfrutar de este despliegue de color, arte y cultura que refleja nuestra identidad”..

La federación también informó que los visitantes pueden disfrutar de la exhibición de silletas tradicionales, elaboradas por artesanos silleteros invitados desde Antioquia, quienes trabajan junto a artistas locales en un intercambio cultural que refuerza los lazos entre regiones. Además, Asocolflores aporta un papel esencial al donar una gran parte de las flores que adornan el evento, fortaleciendo el vínculo entre la industria floricultora y las tradiciones populares.

Con un espectáculo de luces que enmarca las noches madrileñas, el Festival de las Flores 2025 se consolida, según la Federación Nacional de Municipios, como un espacio para exaltar la creatividad, la identidad local y la belleza que florece en cada rincón del municipio.

