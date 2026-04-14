El candidato presidencial, y líder del movimiento Defensores de la Patria, presentó una propuesta enfocada en mejorar la protección de los adultos mayores en Colombia.

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Su planteamiento parte de la necesidad de garantizar dignidad a quienes han trabajado toda su vida y hoy enfrentan incertidumbre económica al llegar a la vejez.

De la Espriella habló con Vicky Dávila sobre el tema:

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Según explicó, incluso en su plan de Gobierno, uno de los principales problemas del sistema actual es que muchas personas cercanas a pensionarse quedan desprotegidas por la inestabilidad laboral y los contratos temporales.

Por ello, propone una concertación entre el Estado, empresas y gremios para crear un régimen que asegure respaldo real a los trabajadores en la etapa final hacia la jubilación.

Entre sus medidas, De la Espriella plantea aumentar el subsidio para adultos mayores de $250.000 a $300.000 mensuales, argumentando que el monto actual resulta insuficiente frente al costo de vida.

También propone reorientar subsidios estatales hacia poblaciones vulnerables, como ancianos y madres cuidadoras, priorizando justicia social.

Además, promete un modelo de gobierno descentralizado, despachando semanalmente desde diferentes regiones del país para atender directamente problemas de pensiones, salud y seguridad. Con ello, busca posicionar la protección de la tercera edad como eje central de su programa presidencial.

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