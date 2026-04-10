Así como hubo un aviso para los viajeros por la vía al Llano, Compensar ofreció una información clave para los turistas sobre un sitio muy visitado a poco más de dos horas de Bogotá.

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La empresa confirmó un cierre en el Parque Pasadía Lagosol (ver mapa), entre 6 de abril al 13 de mayo, debido a que se están adelantando labores de mejora y mantenimiento en algunas instalaciones como la piscina multifamiliar, toboganes y ‘aquaplay’, temporalmente fuera de servicio.

El anuncio indicó que hay otros servicios disponibles como el de piscinas, jacuzzis y otras experiencias recreativas, pero aclaró la medida en cuestión para los usuarios a nivel nacional.

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¿Cómo llegar al parque Lagosol desde Bogotá?

El Centro de Vacaciones Lagosol, propiedad de la caja de compensación Compensar, es uno de los destinos recreativos más importantes cerca de la capital y, de acuerdo con la concesionaria Vía 40 Express, responsable de la modernización de este corredor vial, el paso a paso para llegar en vehículo particular es el siguiente:

Salir de Bogotá por la Autopista Sur, atravesando el municipio de Soacha hasta el peaje de Chusacá. Continuar por la vía hacia Silvania y Fusagasugá, pasando por el peaje de Chinauta. Descender por la variante que atraviesa el Túnel de Sumapaz o la zona de Boquerón (peaje de Boquerón). Seguir las indicaciones hacia Melgar, pero mantenerse sobre la vía principal con destino a Girardot. Identificar la entrada a Lagosol en el costado derecho de la vía, pocos minutos después de pasar el municipio de Ricaurte.

Según la información oficial del portal de Compensar, este complejo se ubica en el kilómetro 107 de la vía Bogotá-Girardot, específicamente en el municipio de Ricaurte, Cundinamarca. Su ubicación es estratégica para quienes buscan un clima cálido, con una temperatura promedio de 28°C, ideal para disfrutar de sus piscinas y zonas verdes.

Para planificar su desplazamiento, los datos de Google Maps indican que la distancia promedio desde el centro de Bogotá es de 125 kilómetros. El tiempo de viaje estimado oscila entre 2 y 3 horas, aunque este factor depende directamente de las condiciones del tráfico en la salida por la Autopista Sur y los posibles cierres preventivos en la zona de la Nariz del Diablo.

La Terminal de Transporte de Bogotá confirma que también es posible llegar mediante servicio público. Los viajeros deben abordar un bus con destino a Girardot o Ricaurte desde las sedes de Salitre o el Sur.

Es fundamental solicitar al conductor el descenso directamente en el paradero de Lagosol, ya que el parque está situado sobre la carretera principal. Se recomienda viajar temprano para evitar las congestiones que suelen presentarse en el sector de Soacha durante los planes éxodo.

¿Cómo comprar una entrada al parque Lagosol de Compensar?

Adquirir entradas para el parque Lagosol es un proceso sencillo que se hace principalmente de forma digital para garantizar el cupo. Según el portal oficial de Compensar, la compra de pasadías y servicios de alojamiento está habilitada tanto para afiliados a la caja de compensación como para el público general (no afiliados), con tarifas diferenciales según la categoría de afiliación (A, B o C).

El procedimiento recomendado para asegurar su ingreso al centro vacacional ubicado en Ricaurte es el siguiente:

Ingresar al portal oficial de la Tienda Compensar y seleccionar la categoría de ‘Turismo’. Elegir el producto ‘Pasadía Lagosol’ (de ser el caso) y definir la fecha de su visita en el calendario disponible. Seleccionar la cantidad de personas y verificar el precio asignado según su categoría de afiliado. Ejecutar el pago a través de medios electrónicos como PSE, tarjetas de crédito o puntos de recaudo autorizados. Descargar el comprobante de pago o código QR, el cual deberá presentar junto con su documento de identidad en las taquillas del parque.

Por otro lado, la Superintendencia del Subsidio Familiar destaca que estos canales digitales permiten una mayor transparencia en los precios y beneficios sociales.

El sitio web de Compensar aclara que las entradas incluyen el acceso a piscinas, zonas sociales y, en algunos planes, el servicio de alimentación. Se sugiere realizar la compra con al menos 48 horas de antelación, especialmente para fines de semana y temporadas altas.

¿Dónde queda el puente de cristal y el letrero más grande de Colombia?

En Manizales, el nuevo puente de cristal del Bulevar de Chipre se roba todas las miradas. Una obra moderna que conecta arte, turismo y sostenibilidad, con vistas de 360° al Eje Cafetero. Diseñado con pisos transparentes y zonas culturales, este espacio marca un nuevo comienzo para la ciudad, impulsando su economía y atrayendo viajeros de todo el país. También, y a solo unas horas de Bogotá, otro rincón conquista a los turistas: el pueblo con el letrero más grande de Colombia, famoso por su imponente “Cascada del Amor” en Macanal (Boyacá).