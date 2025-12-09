En medio de las realidades en zonas muy visitadas en Bogotá, un video mostró el actual panorama desolador del parque Camelot, que en el pasado fue rival de Salitre Mágico y de Mundo Aventura.

El parque Camelot abrió sus puertas en noviembre de 1998, situado en el entonces centro comercial Outlet Bima (ver mapa), en la Autopista Norte con carrera 232, al norte de Bogotá.

En su momento era una opción popular de entretenimiento, con montañas rusas, carros chocones, una rueda de la fortuna y otras atracciones mecánicas, y llegó a ser escenario de telenovelas reconocidas como ‘Padres e hijos’ o ‘Pedro, el Escamoso’.

No obstante, apenas unos meses después de su apertura, en enero de 1999 ocurrió un accidente fatal: un hombre (identificado como Jorge Moyano) cayó desde una de las montañas rusas del parque y falleció en el acto. Ese suceso marcó profundamente su reputación. A raíz de la tragedia, la montaña rusa fue clausurada definitivamente y la confianza del público empezó a disminuir, señaló el diario El País en Colombia.

Aunque hubo intentos de mantener el parque en funcionamiento, con el tiempo la afluencia de visitantes cayó drásticamente. El deterioro de las atracciones y la mala imagen pública hicieron insostenible su operación. Finalmente, los administradores del centro comercial decidieron cerrar el parque Camelot hacia finales de enero de 2007, luego de más de ocho años de operación. En su lugar se planteó otro proyecto: un parque automotriz dentro del mismo predio.

Hoy, lo que fue un epicentro de diversión en los 90, yace abandonado. Muchas de sus estructuras, como castillos decorativos o accesos, sobreviven, aunque deterioradas, cubiertas de grafitis y ruinas.

Las atracciones mecánicas descansan en silencio, congeladas en el pasado. Videos recientes muestran un paisaje nostálgico, marcado por la desolación y la melancolía de quienes lo frecuentaron.

Así, Parque Camelot dejó de existir porque la combinación del accidente fatal, la pérdida de confianza del público, el deterioro estructural y la baja rentabilidad hicieron inviable su continuidad. Lo que quedó es un recuerdo nostálgico para muchas familias bogotanas, y unas ruinas que representan un fragmento del pasado urbano de la ciudad.

¿Qué parques de diversiones tiene Bogotá actualmente?

Bogotá cuenta hoy con varios parques de diversiones activos y reconocidos, que ofrecen opciones de entretenimiento para distintos gustos y edades.

Uno de los más emblemáticos es Salitre Mágico. Ubicado junto al Parque Metropolitano Simón Bolívar, este parque es probablemente el más grande de la capital. Tiene decenas de atracciones mecánicas: montañas rusas, juegos infantiles, opciones familiares e infantiles y eventos especiales como su ‘Castillo del Terror’.

Otro parque operativo es Mundo Aventura, situado en la localidad de Kennedy. Es destacado porque, además de atracciones mecánicas, mezcla juegos, naturaleza y espacios recreativos abiertos. Según su descripción, es el parque de diversiones con más visitantes en Colombia.

También existe Multiparque, otro centro de entretenimiento orientado a familias, con diversas actividades de diversión, entretenimiento infantil y atracciones variadas.

Además, aunque no es un parque tradicional de montaña rusa, existe la categoría de “parques de diversiones, atracciones o dispositivos de entretenimiento” regulada oficialmente por la administración distrital.

Según datos recientes, la ciudad tiene un registro de decenas de estos espacios (incluyendo parques de diversiones, acuáticos, centros de entretenimiento familiar, ecológicos, temáticos, entre otros) que hoy funcionan en Bogotá con licencia.

En ese sentido, la oferta de parques en Bogotá no se limita a uno o dos lugares: la ciudad mantiene una variedad razonable de opciones de entretenimiento formal.

Eso sí, para quienes están buscando ocio en la capital colombiana, diversión familiar o experiencias con adrenalina, Salitre Mágico, Mundo Aventura y Multiparque siguen siendo los referentes principales para el tema.

