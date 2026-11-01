Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

En la construcción de una cultura más sólida en Iberoamérica, el Instituto Distrital de las Artes (Idartes) de Bogotá desempeñó un papel destacado durante el II Encuentro Iberoamericano de Buenas Prácticas en Gestión de las Artes y la Cultura, +ARTE, +CULTURA, realizado en Ciudad de México entre el 26 y 28 de octubre de 2026. Este evento, convocado por la Secretaría de Cultura del Gobierno de México y respaldado por organizaciones como la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU) y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), dio continuidad al proceso que inició en Bogotá en 2025, según información oficial de Idartes.

Sigue a PULZO en Discover

La delegación bogotana fue encabezada por María Claudia Parias, directora general de Idartes, quien participó en múltiples espacios académicos. Destacó la presentación de los avances del Banco Iberoamericano de Buenas Prácticas +ARTE, la experiencia de Rock al Parque y la moderación de diálogos sobre centros culturales y modelos de gestión. Asimismo, presentó la publicación ‘Memorias: Diálogos Regionales Sobre el Valor Social de las Artes’, que sintetiza las conclusiones de la primera edición en Bogotá y fue clave para llevar los aprendizajes locales al escenario internacional.

En la agenda se abordaron desafíos contemporáneos como derechos culturales, sostenibilidad, cooperación internacional, transformación digital, inteligencia artificial y la gestión desde los territorios. De acuerdo con Nidia Neira, coordinadora del Banco +ARTE, el alcance del banco ha crecido notablemente: en la actualidad articula 26 ciudades de 15 países, 40 organizaciones públicas y privadas, 45 proyectos y 217 buenas prácticas identificadas, superando ampliamente los 20 proyectos y 99 buenas prácticas documentadas en 2025.

Uno de los temas centrales fue cómo utilizar y conectar el conocimiento recolectado. Se plantearon rutas de trabajo conjunto con observatorios culturales, universidades y el uso de herramientas como la inteligencia artificial para analizar información y generar nuevas redes de cooperación. María Claudia Parias subrayó la importancia de la apropiación social y la continuidad de iniciativas como Rock al Parque, Libro al Viento, Nidos y Crea, resaltando que la sostenibilidad cultural se fortalece a través de la gestión innovadora y la colaboración internacional.

El cierre del encuentro dejó planteada la necesidad de avanzar hacia un Sistema Iberoamericano de Bancos de Buenas Prácticas, abriendo la posibilidad de una tercera edición en 2027, según el interés manifestado por el Centro de Investigación y Formación del SESC de São Paulo. Así, el legado de las experiencias de Bogotá y Ciudad de México prosigue, ampliando la circulación del conocimiento en artes y cultura para toda la región.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es el Banco Iberoamericano de Buenas Prácticas en la Gestión Pública de las Artes +ARTE?

El Banco Iberoamericano de Buenas Prácticas en la Gestión Pública de las Artes, conocido como +ARTE, es una plataforma que documenta, articula y comparte experiencias relevantes en la gestión artística y cultural en diferentes ciudades y países de Iberoamérica. Según Idartes, actualmente reúne proyectos, organizaciones y buenas prácticas de 26 ciudades de 15 países, promoviendo el aprendizaje colaborativo y la creación de redes entre gestores culturales, instituciones y académicos.

¿Cuáles fueron los principales resultados del II Encuentro Iberoamericano de Buenas Prácticas en la Gestión de las Artes y la Cultura?

El II Encuentro, realizado en Ciudad de México, permitió compartir y debatir avances en aspectos como transformación digital, sostenibilidad, cooperación internacional, e innovación en la gestión de las artes. De acuerdo con la información de Idartes, se consolidó la circulación de experiencias como Rock al Parque y se amplió la cobertura de +ARTE. También se plantearon nuevas rutas de colaboración, especialmente en análisis de información y transferencia de conocimiento entre bancos y territorios.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.