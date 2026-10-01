Por: Portal Bogotá

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En el marco del receso escolar, el Planetario de Bogotá invita a niños y familias a la celebración de la Semana Mundial del Espacio, que tendrá lugar del 4 al 10 de octubre de 2026, una propuesta que combina actividades gratuitas y con boletería. De acuerdo con información oficial publicada por 'Bogotá, mi Ciudad, mi Casa', la agenda para esa semana girará alrededor del tema internacional “Rocket Revolution”, que destaca la transformación provocada por los avances tecnológicos en cohetería, vehículos espaciales y satélites, presentes tanto en los grandes proyectos como en los instrumentos cotidianos que permiten estudiar y habitar el universo.

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El Planetario ofrecerá una programación diversa que conecta la astronomía con la ciencia, la tecnología, la literatura y la creatividad. Incluye talleres prácticos, charlas interactivas, obras de títeres, cine documental, ciencia ciudadana y propuestas para explorar conceptos como la Luna, Marte, los satélites, telescopios, vida fuera de la Tierra y el futuro de la exploración espacial. Destaca la obra de títeres “A la Luna, a las dos y a las tres”, que da protagonismo a la Luna y visibiliza los aportes de las mujeres en la astronomía. Por otro lado, talleres como “Principios de cohetería” y “SpaceTech – División de Cohetería” permiten a los participantes entender de manera experimental la aerodinámica y propulsión de cohetes.

El evento incluye también actividades familiares como la construcción de relojes de sol, el diseño de sistemas planetarios y la creación de una nave espacial colombiana. Charlas como “Please, look up! Historias de asteroides cercanos a la Tierra” acercan a los asistentes a las misiones OSIRIS-REx y DART, y plantean posibilidades de vinculación en proyectos de ciencia ciudadana. Además, se ofrecerá la proyección gratuita del documental ‘Apollo 11’, seguida de un conversatorio sobre el impacto de este hito en la historia espacial, con la participación de representantes del Planetario y la Embajada de los Estados Unidos.

Para quienes se acercan a temas más técnicos, destacan los talleres y charlas ofrecidos por el grupo SpaceTech de la Universidad de los Andes, como “Cómo diseñar una misión satelital” o la introducción a la astrofotografía. La agenda contempla además espacios de reflexión sobre la paradoja de Fermi, el funcionamiento de los telescopios y la problemática de la basura espacial. Todas las actividades priorizan el aprendizaje participativo y el acceso a los públicos a través de formatos presenciales, gran parte de ellos sin costo pero con control de aforo, según precisa el Planetario de Bogotá.

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¿Cuáles son las actividades destacadas de la Semana Mundial del Espacio en el Planetario de Bogotá?

Entre lo más relevante se encuentran la obra de títeres “A la Luna, a las dos y a las tres”, talleres sobre principios de cohetería, la proyección comentada del documental ‘Apollo 11’, charlas sobre asteroides y ciencia ciudadana, actividades creadas por SpaceTech de la Universidad de los Andes y espacios familiares para construir modelos astronómicos. Varias de estas actividades son gratuitas y requieren inscripción o control de aforo.

¿Qué significa el término 'ciencia ciudadana' en el contexto de la Semana del Espacio?

La ciencia ciudadana se refiere a la participación de personas no expertas (estudiantes, docentes, aficionados) en proyectos de investigación científica mediante la recolección y análisis de datos, como sucede en actividades relacionadas con los asteroides. Durante la Semana del Espacio, los asistentes podrán conocer cómo contribuir a estas iniciativas globales de forma colaborativa.

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