Por: Noticiero 90 minutos

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En los últimos meses, la aparición de varios terremotos en distintas partes del mundo ha provocado que la actividad sísmica regrese al centro de la conversación pública. Esto ha llevado a que algunas personas se pregunten si actualmente existe una especie de “temporada de terremotos”. Sin embargo, de acuerdo con la información analizada por DW Español en su entrevista titulada “¿Estamos viviendo una temporada de terremotos? La ciencia responde”, no hay evidencia científica que respalde la existencia de un periodo específico en el que ocurran más sismos. Según los especialistas entrevistados, los terremotos suceden durante todo el año y no pertenecen a un ciclo determinado.

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La sismóloga Viviana Dionicio, del Servicio Geológico, subraya que aunque la coincidencia de varios movimientos telúricos en un lapso breve puede llamar la atención, cada evento debe analizarse de manera independiente, teniendo en cuenta el lugar, la profundidad, la magnitud y la situación tectónica local. Es fundamental entender que los terremotos están principalmente relacionados con la dinámica de las placas tectónicas, cuyas interacciones son responsables de la mayor parte de la actividad sísmica registrada en el planeta.

Una de las razones por las que parece que los terremotos ocurren con mayor frecuencia es la capacidad que actualmente tienen las redes de monitoreo para detectar movimientos de la Tierra, incluso aquellos que no son perceptibles por las personas. Además, los avances en la comunicación y la inmediatez de la información —facilitados por medios y plataformas digitales— contribuyen a que los reportes, imágenes y testimonios de sismos circulen rápidamente, aumentando la sensación de que forman parte de un mismo fenómeno global. Sin embargo, los expertos indican que esto responde más a cómo se recibe y difunde la información que a un aumento real de los eventos sísmicos.

En cuanto a si es posible predecir cuándo ocurrirá un terremoto, la ciencia todavía no ofrece métodos para anticipar con exactitud el día, la hora, el lugar y la magnitud de un sismo antes de que suceda. Los expertos solo pueden identificar zonas con una mayor actividad sísmica y analizar las fallas geológicas, pero eso no permite saber cuándo será el próximo gran movimiento. Por eso insisten en la importancia de la prevención y educación sísmica como la mejor forma de mitigar riesgos.

¿Realmente existe una temporada de terremotos a nivel mundial?

No existen temporadas de terremotos a nivel mundial, ya que la ciencia no reconoce una periodicidad específica para estos eventos, según DW Español y los especialistas entrevistados. Los sismos pueden ocurrir en cualquier momento, debido al movimiento constante de las placas tectónicas.

¿Por qué parece que los terremotos ahora son más frecuentes?

La percepción de mayor frecuencia se debe principalmente al desarrollo de redes de monitoreo cada vez más precisas y a la velocidad con la que la información circula en la actualidad. Así, aunque los sismos hayan ocurrido siempre, hoy se conocen y se reportan más ampliamente.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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