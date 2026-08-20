Por: Caracol TV

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La emergencia provocada por el terremoto dejó 1.310 animales afectados y 485 rescatados en las ciudades y municipios donde se sintió con mayor fuerza el movimiento. Entre las historias de supervivencia está la de Reina, una perrita que permaneció atrapada entre los escombros junto a sus cachorros, quienes nacieron el mismo día y a la misma hora de la emergencia.

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El rescate se llevó a cabo en el corregimiento de Arabia, zona rural de Pereira, después de que la persona que habitaba la vivienda diera aviso a la Policía de Carabineros sobre la presencia de los animales en medio de la estructura colapsada.

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De acuerdo con la Dirección de Carabineros y Protección Ambiental, Reina se encontraba atrapada junto a sus cachorros dentro de la casa afectada por el terremoto. Los uniformados lograron ubicarlos y ponerlos a salvo tres días después del movimiento telúrico.

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El mayor Jhony Gutiérrez, jefe regional de la Policía de Carabineros en Risaralda y quien estuvo presente durante el rescate, destacó que fue el habitante de la vivienda y compañero de vida de Reina quien permitió conocer que los animales seguían con vida.

En las imágenes registradas durante el procedimiento se observa cómo los uniformados logran sacar a Reina y a sus cachorros del lugar donde permanecían atrapados. Una vez fuera de los escombros, los animales recibieron atención.

Actualmente, la perrita y sus cachorros permanecen en un albergue habilitado por la Gobernación de Risaralda, donde continúan bajo cuidado mientras se busca un hogar que pueda brindarles las condiciones necesarias.

La historia de Reina se suma a otros rescates de animales realizados en Risaralda durante la emergencia. Uno de ellos correspondió al de una ternera que cayó a un pozo después de correr asustada por el fuerte movimiento del terremoto.

#Colombia | Cerca de 800 animales han sido rescatados en las zonas afectadas por el terremoto. Médicos veterinarios solicitan alimentos, medicamentos y cobijas para atender a las mascotas desamparadas y lograr reencontrarlas con sus familias o ubicarlos en un nuevo hogar. Siga… pic.twitter.com/PNyVWfF324 — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) August 19, 2026

La atención de los animales que resultaron afectados por la emergencia también ha requerido diferentes insumos y personal especializado. Manuela Orozco, médica veterinaria de Risaralda, explicó a Noticias Caracol que entre los elementos que están recibiendo se encuentran alimentos, comida húmeda, comida medicada, medicamentos e insumos para su atención.

También se recibe personal médico para atender a los animales, incluyendo estudiantes que pueden apoyar estas labores. Orozco hizo además un llamado a los tutores de mascotas que todavía permanecen desaparecidas para que se acerquen a los albergues habilitados en las capitales disponibles y verifiquen si sus animales se encuentran allí.

Mientras tanto, las autoridades y quienes participan en la atención de los animales mantienen el llamado a la ciudadanía para apoyar a los ejemplares que fueron rescatados y que actualmente necesitan cuidado y, en algunos casos, un hogar.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.