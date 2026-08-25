Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

Nueve animales de compañía fueron rescatados en la localidad de San Cristóbal, en Bogotá, luego de una denuncia ciudadana que alertó sobre el estado en que se encontraban. El operativo fue ejecutado por la Policía de Bogotá, a través de la Seccional de Carabineros y Protección Ambiental, en conjunto con el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA), organismos que actuaron tras recibir la alerta difundida en redes sociales acerca de la presunta vulneración de los derechos de los animales. De acuerdo con la información suministrada por la Alcaldía de Bogotá y la propia Policía, la intervención respondió a preocupaciones relacionadas con las malas condiciones en que vivían estos seres vivos.

Sigue a PULZO en Discover

La verificación se llevó a cabo en un inmueble del sector, donde médicos veterinarios del IDPYBA comprobaron que los cuatro perros y cinco gatos presentaban serias afectaciones. Según los reportes citados por la Alcaldía, los animales mostraban signos evidentes de desnutrición, enfermedades dermatológicas como dermatitis y alopecia —términos que refieren, respectivamente, a inflamación de la piel y pérdida de pelo—. Además, los gatos no contaban con areneros, todos los animales permanecían a la intemperie y solo disponían de una cama para su descanso, en un entorno deficiente en higiene y salubridad.

Por estas razones, los expertos emitieron un concepto desfavorable sobre el estado del lugar, lo que permitió la aprehensión preventiva de los animales. El IDPYBA les brindó atención veterinaria inmediata y asumió su protección, priorizando la recuperación de su bienestar. La Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia (SDSCJ) compartió detalles sobre este caso en la red social X (antes Twitter), resaltando la importancia de la denuncia ciudadana como herramienta fundamental para intervenir oportunamente en situaciones de maltrato animal. Las autoridades recordaron que, ante cualquier hecho contrario a la convivencia, los ciudadanos pueden acudir a la Línea de Emergencias 123, un canal oficial para reportar delitos o afectaciones, favoreciendo así la seguridad y el bienestar tanto de personas como de animales en la ciudad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo puede denunciar el maltrato animal en Bogotá?

Para denunciar casos de maltrato animal en Bogotá, se recomienda utilizar la Línea de Emergencias 123, canal oficial para reportar cualquier hecho contrario a la convivencia o presuntos delitos. La acción ciudadana es imprescindible para que las autoridades actúen oportunamente, inicien procesos investigativos y brinden protección a los afectados.

¿Qué funciones cumple el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA)?

El Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) lidera acciones para salvaguardar los derechos de los animales en Bogotá, ofreciendo asistencia veterinaria, evaluaciones de bienestar y, si es necesario, custodia y cuidado de los ejemplares afectados, como se evidenció en el reciente rescate de San Cristóbal.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de vivir bien hoy aquí.