Por: Portal Bogotá

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Bogotá celebra un aniversario significativo: 488 años de historia y cultura, enmarcados por el Festival de Verano 2026, un evento que refuerza el compromiso de la capital con el deporte, la recreación y la vida activa. De acuerdo con la información publicada por la Alcaldía Mayor de Bogotá y el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), la ciudad vivirá una intensa semana de actividades gratuitas en múltiples escenarios abiertos a todas las familias y públicos, desde el 25 hasta el 31 de agosto.

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Este año, el festival incluye planes para todos los gustos y edades. El Velódromo de la Unidad Deportiva El Salitre será el centro de la Copa Nacional de Paracycling de Pista – III Válida Nacional de Pista, evento organizado por la Federación Colombiana de Ciclismo y su Comisión Nacional de Paracycling. Allí, atletas con discapacidades físicas, visuales o cognitivas competirán entre el 25 y el 29 de agosto, buscando avanzar en el ranking nacional y aspirar a futuros cupos en selecciones nacionales. Según el IDRD, el acceso a todas las jornadas será gratuito, lo que fortalece la política de inclusión en el deporte.

Como parte de las celebraciones, el 27 de agosto tendrá lugar la reconocida Ciclovía Nocturna: Paseo bajo las estrellas, un recorrido especial de 94 kilómetros habilitados para caminar, patinar y montar bicicleta desde las 6:00 p. m. hasta la medianoche, que incluirá estaciones recreativas y un espacio de expresión cultural en la carrera séptima con calle 28, en uno de los Distritos Creativos de la ciudad.

El Festival de Verano también reconoce a las personas mayores con la jornada Nuevo Comienzo Distrital, que el 28 de agosto reunirá a más de 2.000 ciudadanos en el Palacio de los Deportes para disfrutar de actividades artísticas, culturales y de integración. Paralelamente, el Parque Recreodeportivo El Salitre acogerá el Campeonato Nacional Interligas de Hapkido entre el 28 y el 30 de agosto, un evento clave para quienes aspiran a los Juegos Nacionales 2027.

Para el fin de semana, la agenda se llena con el Torneo Internacional de Ajedrez Rápido IRT en Suba, los Festivales DiverCEFE de Verano en varias localidades, el Gran Premio Distrital de Motociclismo y el Torneo de Natación Artística en el Complejo Acuático Simón Bolívar, todos con entrada libre. Así, el Festival de Verano 2026 culmina un mes de programación diversa, donde la recreación, el deporte y la cultura han sido ejes para fortalecer el sentido de ciudad y el uso de los espacios públicos en Bogotá.

¿Qué actividades gratuitas ofrece el Festival de Verano 2026 en Bogotá?

El Festival de Verano 2026, según la Alcaldía Mayor de Bogotá y el IDRD, incluye competencias deportivas como paraciclismo y ajedrez, eventos de recreación familiar, la Ciclovía Nocturna, actividades para personas mayores, campeonatos de hapkido y motociclismo, así como exhibiciones de natación artística y festivales recreativos en parques y centros de recreación. Todas estas actividades cuentan con entrada libre.

¿Cómo participar en el Festival de Verano 2026 y dónde consultar la programación?

Para participar, solo es necesario revisar los horarios y ubicaciones de las actividades en el sitio web oficial del Festival de Verano 2026, las redes sociales del IDRD o su aplicación móvil. Es importante confirmar los detalles de acceso e inscripción con anticipación, ya que pueden existir cambios en la operación de los eventos, según las recomendaciones de la Alcaldía Mayor de Bogotá.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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