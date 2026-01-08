Aunque muchos lo desconocen, en varios hogares hay un electrodoméstico común que contiene oro de 22 quilates en su interior. Este metal precioso se usa en algunos de sus componentes electrónicos debido a su alta conductividad y a su resistencia al desgaste, cualidades que permiten un mejor desempeño y mayor durabilidad de los circuitos.

(Vea también: Los electrodomésticos que debe desenchufar antes de salir de vacaciones para ahorrar energía)

Según explicó Blu Radio, este tipo de oro, que tiene una pureza aproximada del 91,6 %, se encuentra principalmente en conectores, placas electrónicas y contactos internos, donde cumple una función clave para garantizar una transmisión estable de la electricidad en artefactos como los hornos microondas.

Aunque la cantidad es reducida del elemento es reducida, su presencia resulta relevante desde el punto de vista tecnológico y ambiental, especialmente cuando estos aparatos llegan al final de su vida útil.

¿Qué ventajas tiene el uso del oro en los electrodomésticos?

El uso de oro en componentes electrónicos responde a criterios técnicos y no estéticos. Según la Asociación Internacional del Oro (World Gold Council), este metal se emplea en conectores y placas debido a su alta conductividad.

Su uso ofrece ventajas técnicas clave para su funcionamiento. Este metal permite una transmisión más estable de la energía y reduce fallas en los circuitos internos. Gracias a esta propiedad, los equipos mantienen un desempeño más confiable, incluso con el paso del tiempo. Otra ventaja relevante es su alta resistencia a la corrosión. A diferencia de otros metales, el oro no se oxida ni se degrada con la humedad o el calor, condiciones comunes dentro de muchos aparatos eléctricos. Esto ayuda a prolongar la vida útil de los componentes electrónicos y disminuye la necesidad de mantenimiento o reparaciones frecuentes. Además, el oro facilita conexiones más precisas y seguras en placas y contactos, lo que resulta fundamental en dispositivos que requieren estabilidad y precisión. Aunque se emplea en cantidades mínimas, su presencia mejora la durabilidad, la eficiencia y la confiabilidad de los electrodomésticos modernos. ¿Cómo desechar correctamente los electrodomésticos?

Especialistas en reciclaje advierten que desechar estos dispositivos sin un manejo adecuado implica no solo una pérdida de materiales valiosos, sino también un impacto negativo para el medio ambiente. Los residuos electrónicos pueden liberar sustancias contaminantes si terminan en rellenos sanitarios o botaderos informales.

Por esta razón, recomiendan entregar los electrodomésticos en desuso a puntos de recolección autorizados, donde los materiales pueden ser recuperados de forma segura. La correcta disposición de estos aparatos contribuye a una gestión más sostenible de los residuos y a la reutilización de recursos que, aunque ocultos, tienen un alto valor.

