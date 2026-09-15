En la zona de influencia de Puerto Bolívar, en la alta La Guajira, cerca de 2.000 personas pertenecientes a 16 comunidades wayú han construido junto con Cerrejón una relación basada en el diálogo, la concertación y el trabajo conjunto para atender necesidades prioritarias del territorio.

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Este proceso ha permitido avanzar en inversiones sociales, fortalecimiento de capacidades y obras de infraestructura definidas por las propias comunidades, que participan activamente en la identificación de necesidades y en la construcción de soluciones para mejorar su calidad de vida.

Más de 90 millones de litros de agua para comunidades wayú de Media Luna

Uno de los temas más importantes para las comunidades de Media Luna es el acceso al agua. En ese sentido, la compañía destacó que entre 2021 y abril de 2026 entregó más de 90 millones de litros de agua provenientes de la planta de tratamiento de agua de mar ubicada en Puerto Bolívar. Esta iniciativa ha estado acompañada de espacios de formación sobre el uso seguro del recurso y prácticas de saneamiento, con el propósito de contribuir a su aprovechamiento.

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La educación también ocupa un lugar central dentro de las prioridades del territorio. Cerrejón informó que apoyó mejoras en la Institución Etnoeducativa El Edén, especialmente en infraestructura relacionada con acceso al agua, saneamiento y cocina. Actualmente, estas intervenciones benefician a más de 800 estudiantes de la zona y buscan fortalecer las condiciones para el aprendizaje de niños y jóvenes.

En materia económica, la pesca y las artesanías continúan siendo actividades fundamentales para muchas familias wayú. Por ello, la empresa acompaña procesos de capacitación y certificación para pescadores, además de promover prácticas más seguras en coordinación con autoridades marítimas. Asimismo, brinda asistencia técnica a los artesanos y facilita su participación en ferias nacionales para ampliar oportunidades de comercialización.

El acompañamiento también incluye obras de infraestructura priorizadas por las comunidades, entre ellas kioscos tradicionales, reservorios de agua, cementerios y zonas de pesca. De acuerdo con Cerrejón, estos espacios tienen un valor especial para la cultura y la vida comunitaria wayú.

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Más de 93 proyectos impulsados junto a las comunidades de Media Luna

Otro de los hitos destacados corresponde al cumplimiento de la sentencia T-704 de la Corte Constitucional. En este contexto, las comunidades han definido más de 93 proyectos alineados con sus prioridades culturales, económicas y sociales. Entre ellos se encuentran iniciativas para fortalecer actividades productivas, adecuaciones de espacios comunitarios, construcción de viviendas y otras obras de interés colectivo.

Además, el proceso permitió consolidar una mesa permanente de trabajo entre Cerrejón y las autoridades comunitarias para hacer seguimiento a los acuerdos y abordar asuntos relacionados con empleo, agua y desarrollo de proyectos.

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Como resultado de esta dinámica, surgieron cuatro empresas comunitarias lideradas por integrantes del pueblo wayú. Con acompañamiento de Cerrejón, estas organizaciones han fortalecido sus capacidades administrativas y operativas, han ejecutado proyectos por cerca de USD 4,2 millones y han aportado a la creación de más de 190 empleos locales, consolidando nuevas oportunidades económicas para las comunidades de Media Luna.

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