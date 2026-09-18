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Durante la conmemoración del Día Mundial del Donante de Médula Ósea y Sangre de Cordón Umbilical, la comunidad médica subraya la importancia de visibilizar una modalidad de donación esencial, aunque todavía poco conocida en la sociedad. Esta fecha representa no solo una muestra de gratitud institucional hacia los donantes voluntarios en el mundo, sino también una oportunidad para educar sobre el alcance y la relevancia de este procedimiento, así como para incentivar la inscripción de nuevos donantes.

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De acuerdo con el médico Cristian Leyton, la información transparente constituye el primer paso para que quienes se encuentran en lista de espera puedan acceder a una opción real de tratamiento. El proceso se fundamenta en la extracción de componentes celulares considerados cruciales para pacientes diagnosticados con enfermedades hematológicas severas.

Leyton explica que el procedimiento "consiste en obtener células progenitoras hematopoyéticas, es decir, las células que forman la sangre, por ejemplo, los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, que son las defensas, y las plaquetas, para utilizarlas en pacientes que necesitan un trasplante por enfermedades graves de la sangre, tales como algunas leucemias". Para recolectar estas células, existen tres principales métodos clínicos: la aféresis, que filtra y separa células desde la sangre periférica; la punción directa en el hueso de la cadera, usada cuando se requiere una mayor concentración celular; y la obtención en la sangre del cordón umbilical, que se realiza tras el parto y no implica ningún riesgo para la madre ni el recién nacido.

Según el Instituto Distrital de Ciencia, Biotecnología e Innovación en Salud (IDCBIS) y su programa DarCélulas, 7 de cada 10 pacientes con patologías sanguíneas graves no logran encontrar un donante genéticamente compatible en su familia. Por eso, los registros de donantes no emparentados representan la principal y muchas veces única esperanza de vida para quienes enfrentan enfermedades como anemias aplásicas, linfomas o leucemia; esta última, señalada como la principal causa de muerte por enfermedad en la niñez colombiana.

Las autoridades aclararon mitos recurrentes en torno a la donación de médula ósea, recordando que, al referirse a la médula ósea, se habla de un tejido esponjoso dentro de los huesos y no guarda relación con la médula espinal, por lo cual no existe riesgo de parálisis o daño neurológico.

El especialista señala que en Colombia pueden ser donantes quienes tengan entre 18 y 55 años y no presenten enfermedades infecciosas como el VIH. Promover el acceso a información oficial, inscribirse como voluntario y difundir contenido educativo son acciones esenciales para fortalecer la red de trasplantes y ofrecer opciones reales de recuperación a quienes más lo necesitan.

¿Cómo es el procedimiento para donar células madre en Colombia?

Donar células madre en Colombia puede realizarse por aféresis, una técnica que recolecta células desde la sangre periférica; punción directa en el hueso de la cadera, empleada en casos específicos; o mediante la extracción en sangre de cordón umbilical después del parto. Todo se realiza bajo supervisión médica, priorizando la seguridad tanto del donante como del receptor, tal como indican los datos de IDCBIS y el médico Cristian Leyton.

¿Quiénes pueden ser donantes de médula ósea en Colombia y qué requisitos existen?

Según las pautas indicadas por el médico Cristian Leyton, pueden ser donantes de médula ósea en Colombia las personas de entre 18 y 55 años sin enfermedades infecciosas graves como el VIH. No es necesario tener relación familiar con el paciente y la inscripción en registros oficiales aumenta las probabilidades de salvar vidas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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