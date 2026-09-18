Por: El Espectador

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En Barranquilla, la cocina es mucho más que una cuestión de ingredientes y técnicas; es un lenguaje propio, una forma de reunir a la familia y celebrar la identidad de una ciudad que se reconoce en lo que pone sobre la mesa. Los fritos, en particular, se han consolidado como ese plato cargado de memorias que las abuelas enseñan a preparar, que las familias perfeccionan con los años y que termina por transformarse en una expresión viva de la región Caribe.

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La segunda edición del Festival del Frito pone en el centro justamente esa tradición que ha sobrevivido entre generaciones, y que hoy busca renovarse sin perder su esencia. El evento, que se llevará a cabo el 19 y 20 de septiembre en el Gran Malecón, detrás del Pabellón de Cristal, reunirá el saber de matronas, cocineras tradicionales y emprendimientos locales con el fin de celebrar y preservar la memoria gastronómica barranquillera.

De acuerdo con la información publicada, la primera edición del Festival del Frito Barranquillero en 2025 fue un punto de encuentro para emprendedores y guardianas de la tradición local, quienes presentaron desde recetas típicas hasta propuestas innovadoras. Ahora, esta nueva edición va más allá y se propone transformar la tradición culinaria en una experiencia que hable no solo de sabores, sino también de cultura, pertenencia y la particularidad del encuentro social alrededor de la comida.

Una de las actividades principales será el concurso en el que los asistentes tendrán la oportunidad de votar por su frito favorito, después de explorar y degustar una amplia oferta gastronómica. En esta dinámica, quienes participan no solo reconocen el trabajo de aquellas mujeres y emprendimientos que han mantenido viva la tradición, sino que también se convierten en actores clave en la preservación de esta herencia culinaria.

La jornada contará, además, con espacios de aprendizaje liderados por expertos del sector. El objetivo es fortalecer el vínculo entre la cocina tradicional y nuevas propuestas, sin perder de vista la importancia de las personas detrás de estos platos. Ejemplo de ello fue la convivencia, en la edición anterior, entre recetas como las arepas de huevo, carimañolas y empanadas, junto con innovaciones como papas rellenas XXL y empanadas de lechona.

Finalmente, es fundamental resaltar el papel de las mujeres, especialmente las matronas y cocineras tradicionales, quienes han conservado y transmitido los saberes de la cocina caribeña. Cada frito es más que una preparación; es la historia, la técnica y la memoria de familias y comunidades enteras, convirtiendo la comida en un vínculo cultural. El Festival del Frito, así, invita a los barranquilleros y visitantes a redescubrir la ciudad a través de sus sabores y tradiciones.

¿En qué consiste el Festival del Frito de Barranquilla y cuál es su principal objetivo?

El Festival del Frito de Barranquilla es un evento gastronómico que reúne recetas tradicionales y propuestas innovadoras en un solo espacio, el Gran Malecón. El objetivo principal es celebrar, preservar y poner en valor la memoria gastronómica del Caribe, resaltando el papel de las matronas y emprendimientos locales como guardianes de esta tradición, y permitiendo que la cocina se transforme en un punto de encuentro para la ciudad.

¿Qué tipos de fritos tradicionales e innovadores se pueden encontrar durante el festival?

Durante el festival, los asistentes pueden disfrutar desde recetas clásicas como arepas de huevo, carimañolas, deditos y empanadas, hasta propuestas más contemporáneas como empanadas de lechona, papas rellenas XXL o arepas de huevo gigantes, permitiendo así que la tradición y la innovación convivan y se complementen.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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