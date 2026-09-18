Por: El Espectador

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El pollo relleno, una preparación clásica en Colombia, se transforma en esta receta gracias a la inclusión de arándanos y una salsa de manzana que realza todos los sabores. De acuerdo con las instrucciones proporcionadas, el proceso inicia con la preparación de cuatro pechugas de pollo, abiertas en mariposa para facilitar el relleno. El primer paso es condimentarlas cuidadosamente con sal, pimienta y ajo picado, lo que permite que las piezas queden jugosas y aromáticas.

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El relleno se compone de una mezcla balanceada de ingredientes: jamón picado, arvejas cocidas, zanahoria en cubos previamente cocida, arándanos secos que aportan notas dulces y ácidas, y miga de pan que ayuda a ligar todos los componentes. Según la receta descrita, es importante no sobrecargar las pechugas para poder enrollarlas y cerrarlas firmemente, utilizando palillos como sujeción.

El toque final antes de la cocción consiste en pincelar las pechugas con una mezcla de mantequilla fundida, panela rallada o miel y paprika. Esta combinación da como resultado una costra dorada, ligeramente caramelizada y especiada. El proceso de horneado, que se estima entre 25 a 30 minutos a 200 grados Celsius, incluye repintar las piezas a mitad de cocción, asegurando así un acabado uniforme tanto en sabor como en textura.

Para la salsa, es esencial cocinar las manzanas en cubos junto con mantequilla, panela y mostaza. Estos elementos, al mezclarse durante la cocción, generan una salsa que ofrece equilibrio entre la acidez natural de la fruta, la dulzura de la panela y el punto levemente picante de la mostaza. De acuerdo con la recomendación, la salsa debe reducirse hasta obtener una textura ligeramente espesa.

El resultado es un plato de pechuga de pollo jugosa, rellena con trozos coloridos y sabores que remiten a la tradición navideña colombiana, pero que puede adaptarse a cualquier ocasión especial. Usted puede servir este pollo relleno bañado con la salsa de manzana, lo que suma otro nivel de sabor.

Si ha experimentado en la cocina o tiene ideas innovadoras para recetas, la invitación es escribir a Tatiana Gómez Fuentes para compartir su propuesta gastronómica, tal como se menciona en la información proporcionada.

¿Cómo se preparan las pechugas de pollo rellenas con arándanos y salsa de manzana?

Para esta receta, debe abrir las pechugas de pollo en forma de mariposa, sazonarlas con sal, pimienta y ajo, luego agregar el relleno de jamón, arvejas, zanahoria, arándanos y miga de pan. Después, se enrollan, se sujetan con palillos, se pincelan con mantequilla, panela y paprika, y se hornean a 200 °C, repitiendo el pincelado a mitad de la cocción. Finalmente, se acompañan con una salsa hecha al cocinar manzanas, mantequilla, panela y mostaza hasta espesar.

¿Qué aporta cada ingrediente en esta receta de pollo relleno colombiano?

La combinación de jamón aporta sabor y textura, las arvejas y zanahoria suman color y nutrientes, los arándanos otorgan un toque dulce y ácido, y la miga de pan ayuda a unir el relleno. La mantequilla y la panela añaden una capa caramelizada en el horneado, mientras que la salsa de manzana equilibra los sabores dulces y ácidos, logrando un plato armonioso y delicioso.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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