Barranquilla enfrenta este viernes 18 de septiembre una jornada de calor extremo, con registros que llevaron la sensación térmica hasta los 55 °C en uno de los sectores de la ciudad. Las condiciones llevaron al Ideam a ubicar al Atlántico y otros departamentos del Caribe en Alerta Roja por sensación térmica.

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En el sector de Simón Bolívar se registraron 39 °C de temperatura del aire, mientras que la combinación con la humedad relativa elevó la sensación térmica hasta los 55 °C. Este indicador permite estimar cómo percibe el cuerpo humano el calor bajo determinadas condiciones atmosféricas.

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La elevada humedad tiene un papel importante en este tipo de mediciones, pues la interacción entre la temperatura y la humedad puede hacer que el organismo perciba condiciones mucho más calurosas que las que marca el termómetro.

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El reporte del Ideam ubicó en Alerta Roja a Atlántico, La Guajira, Cesar, Magdalena, Bolívar, Sucre, Córdoba y la región Insular. La medida busca mantener activos los protocolos de las autoridades ante posibles afectaciones asociadas al calor extremo.

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Finalmente, la Alerta Roja advierte sobre posibles efectos físicos como fatiga, agotamiento y golpe de calor. En otras zonas del país, entre ellas Caldas, Tolima, Cundinamarca y Chocó, se mantiene el nivel de Alerta Naranja por las condiciones de sensación térmica.

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