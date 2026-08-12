Por: EL PILON SA

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La llegada de la noche en sectores de la comuna 4 de Valledupar no significa necesariamente alivio del calor. Para muchos habitantes, la oscuridad trae consigo la incertidumbre por cortes de energía que suelen registrarse entre las 9:00 y 9:30 p. m. La luz, si vuelve, lo hace de madrugada, luego de horas difíciles sin ventilación y con el calor acumulado del día, situación especialmente compleja para niños, adultos mayores y personas que regresan de sus trabajos esperando descansar.

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Según testimonios recogidos por EL PILÓN, como el de una residente de Villa Miriam, para enfrentar la noche basta abrir ventanas, mantener puertas entreabiertas y recurrir a colchonetas improvisadas, buscando una brisa escasa. Los informes climáticos del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) para agosto alertan sobre una temperatura máxima promedio de 35 °C y una mínima de 30 °C, sin olvidar picos históricos de hasta 42,5 °C en Valledupar.

Uber Fuentes Mojica, presidente del barrio José Antonio Galán etapa 2, contó a EL PILÓN que los cortes nocturnos se presentan desde hace dos meses. En ocasiones, el servicio se restablece solo entre las 4:00 y las 6:00 de la mañana, afectando las rutinas de toda la población. El líder destacó consecuencias más allá del desvelo, como afectaciones a menores y mayores que requieren descanso o, incluso, atención médica. En respuesta, la comunidad protestó ante la empresa Afinia y se abrió una mesa de trabajo para estudiar la causa, aunque aún no se han identificado viviendas con conexiones irregulares.

La problemática se agrava por el inicio del fenómeno ‘Súper Niño’ y una ola de calor meteorológica, según el Ideam, lo que perpetúa noches calurosas con temperaturas que, incluso en la madrugada, rondan los 30 °C. Esta situación impacta de manera particular a personas de la tercera edad, sobre todo quienes sufren de hipertensión o enfermedades cardíacas, ya que el calor puede aumentar riesgos para su salud.

El servicio eléctrico es, además, “sectorizado”, como explicó Dolly Pérez, líder de Villa Miriam. En algunas zonas hay energía, en otras no, y existen quejas sobre fallas en la comunicación sobre los trabajos de mantenimiento o poda. Varios residentes han reportado daños en electrodomésticos tras cortos eléctricos; solicitan podas técnicas, pero temen perder la sombra que brindan los árboles, vital para combatir el calor. La inconformidad también se relaciona con aumentos notables en las facturas tras el cambio de medidores.

La tensión escaló cuando funcionarios de Afinia llegaron a podar árboles en la avenida Los Militares, desatando protestas y la intervención policial. El secretario de Gobierno, Félix Valera, reconoció la molestia pero aclaró que, al ser Afinia una empresa privada, el municipio solo puede mediar. La comunidad sigue esperando respuestas definitivas sobre las causas concretas de las fallas y las posibles soluciones.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las causas de los cortes de energía en Valledupar según los testimonios recolectados?

De acuerdo con testimonios recogidos por EL PILÓN, los cortes nocturnos de energía en barrios de Valledupar se asocian a una posible sobrecarga, según el diálogo entre la comunidad, Afinia y la Secretaría de Gobierno. Sin embargo, no hay viviendas identificadas con conexiones irregulares y el origen de la falla sigue "en estudio".

¿Qué consecuencias tienen los cortes de luz nocturnos en la salud de los habitantes de Valledupar?

Los testimonios recogidos indican que los cortes nocturnos afectan especialmente a niños y adultos mayores. En estos últimos, el calor puede agravar problemas de hipertensión, enfermedades cardíacas y deshidratación, y también pone en riesgo a quienes dependen de balas de oxígeno, dificultando el descanso y generando malestar general.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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