Por: EL PILON SA

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La conversación sobre la recuperación del centro histórico de Valledupar volvió a cobrar relevancia en un encuentro que reunió a residentes, organizaciones ambientales, Cámara de Comercio, la Universidad de Santander (UDES), consultores del Plan Especial de Manejo y Protección (PEMP), funcionarios y voceros de Valledupar Ciudad Verde. Si bien hubo consenso al reconocer la importancia de iniciativas ambientales como la educación, el inventario de árboles y la reposición de plantas, muchos de los asistentes señalaron que estas acciones, aunque necesarias, resultan insuficientes sin una política integral sostenida en recursos, seguridad, incentivos y una vigilancia constante de los compromisos asumidos.

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Durante las intervenciones, los participantes describieron una larga lista de problemas en el centro histórico que van desde la acumulación de basura, materas abandonadas, robos de mobiliario urbano y deterioro de inmuebles patrimoniales, hasta cableado expuesto, presencia constante de habitantes de calle, animales sin hogar, ruido, consumo de drogas y una percepción generalizada de inseguridad al caer la noche. Este diagnóstico generó inconformidad, pues según los residentes, el panorama de “inseguridad”, “suciedad” y “ruido” no ha tenido soluciones estructurales. La crítica fue especialmente dura hacia el rediseño de la histórica Plaza Alfonso López, que según algunos moradores “la mataron” al reducir sus zonas verdes y dificultar el recorrido, lo que llevó a proponer la siembra de nuevos árboles y una intervención paisajística que recupere la sombra y el confort.

Uno de los temas que más llamó la atención fue el deterioro de las materas instaladas en varias calles, muchas de las cuales han sido robadas, dañadas o convertidas en puntos de basura. Los participantes afirmaron que la instalación se hizo sin socialización suficiente con los principales actores del sector y nunca se aclaró quién debía cuidar y mantener esos espacios. Como solución, surgió la propuesta de “apadrinamiento” de materas por parte de vecinos y comercios, aunque se advirtió sobre las limitaciones del plan en sectores con predios desocupados o poca circulación de personas al cerrar la jornada laboral.

Para Juan Carlos Quintero, director de El Pilón, la verdadera reactivación va más allá del aseo: se necesita impulsar conciertos, ferias, espacios culturales y actividades que revitalicen el centro, generando oportunidades para residentes, empresas y estudiantes. Gilma Gómez, de UDES, reiteró el compromiso de la universidad en la zona y propuso articular esfuerzos para atraer turismo cultural, productividad y convivencia, involucrando a estudiantes en campañas de cultura ciudadana y proyectos ambientales.

Por su parte, Valledupar Ciudad Verde explicó que avanza en un censo de árboles urbanos, atiende riesgos ambientales y planea reponer materas dañadas, aunque reconoció la necesidad de trabajar junto a la Alcaldía y la ciudadanía para recuperar la arborización en la plaza y otros espacios. Finalmente, el equipo consultor del PEMP fue exhortado a garantizar una planeación participativa y responsable, que no se limite a diagnósticos, sino que establezca metas medibles, presupuesto y vigilancia para la recuperación integral del centro histórico.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los principales problemas del centro histórico de Valledupar?

Entre los principales problemas identificados en el centro histórico de Valledupar, de acuerdo con lo reportado por residentes y organizaciones en la reunión, se destacan la acumulación de residuos, deterioro de infraestructura urbana, robo de mobiliario, deterioro de inmuebles patrimoniales, cableado expuesto, presencia de habitantes de calle, animales sin hogar, altos niveles de ruido y consumo de drogas, así como una persistente percepción de inseguridad, especialmente en las noches.

¿Qué es y para qué sirve el Plan Especial de Manejo y Protección (PEMP) en Valledupar?

De acuerdo con los asistentes al encuentro, el Plan Especial de Manejo y Protección (PEMP) es una herramienta de planificación destinada a guiar la recuperación y preservación del centro histórico de Valledupar. Su función consiste en establecer medidas, responsables, metas, presupuesto y acciones necesarias para controlar el deterioro patrimonial, mejorar la gestión de residuos, garantizar la seguridad y organizar el uso del espacio público, involucrando activamente a la comunidad y a las distintas instituciones del sector.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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