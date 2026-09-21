Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Chaparral, municipio localizado en el departamento de Tolima, atraviesa una racha de movimientos sísmicos desde el domingo, según información confirmada por el Servicio Geológico Colombiano (SGC). Habitantes de la zona han venido percibiendo una seguidilla de temblores que se ha prolongado hasta la tarde del lunes 21 de septiembre. El evento más reciente, tal como lo detalló el SGC, tuvo lugar a las 3:02 p. m., alcanzando una magnitud de 4,0. Además, se estableció que su profundidad fue superficial y el epicentro se ubicó exactamente en el municipio de Chaparral.

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Este temblor no ha sido un hecho aislado, sino que hace parte de una serie de sismos que se han sentido desde el fin de semana en este territorio. Aunque algunos de estos movimientos fueron percibidos incluso en municipios vecinos y otras zonas del departamento de Tolima, hasta el momento las autoridades no han reportado personas heridas ni daños materiales atribuibles directamente a estos eventos. Tal situación ha representado un alivio relativo, pues la ausencia de consecuencias graves ha evitado mayores complicaciones en la región.

Sin embargo, la actividad sísmica ha provocado diversas reacciones entre los ciudadanos de Chaparral. Mientras ciertos habitantes han manifestado su preocupación ante la frecuencia de los temblores en tan corto periodo de tiempo, otros han comentado que la experiencia fue breve y poco intensa. Dentro de este escenario, la comunicación de los organismos oficiales ha sido fundamental para mantener la calma y orientar a la población sobre cómo actuar ante los sismos.

El Servicio Geológico Colombiano ha enfatizado la importancia de consultar solo información oficial y ha puesto a disposición de la ciudadanía la plataforma 'Sismo Sentido'. A través de esta herramienta, las personas que hayan experimentado algún movimiento telúrico pueden reportar sus percepciones, lo cual facilita el monitoreo de la actividad sísmica y fortalece la red de vigilancia en todo el país. El SGC continúa actualizando constantemente los reportes para garantizar la veracidad y precisión de los datos disponibles para la población.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué magnitud tuvo el último temblor registrado en Chaparral, Tolima, según el Servicio Geológico Colombiano?

De acuerdo con información oficial suministrada por el Servicio Geológico Colombiano, el temblor más reciente en Chaparral ocurrió a las 3:02 de la tarde y tuvo una magnitud de 4,0, con epicentro superficial en el mismo municipio.

¿Cuál es la importancia de consultar la plataforma Sismo Sentido del Servicio Geológico Colombiano frente a los temblores?

Utilizar la plataforma Sismo Sentido del Servicio Geológico Colombiano permite a los habitantes que hayan sentido los movimientos sísmicos reportar su experiencia de manera directa y oficial, lo que contribuye al monitoreo de la actividad sísmica y facilita la recolección de información precisa y verificable sobre los temblores.

Terremoto en Manizales: vicepresidente y alcalde revela balance de daños

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Manizales enfrenta las consecuencias del fuerte terremoto que dejó fallecidos y graves afectaciones en viviendas, colegios, hospitales y otras edificaciones. En entrevista con Pulzo, las autoridades entregaron un balance de la emergencia y explicaron cómo se está coordinando la respuesta entre la Alcaldía, la Gobernación y el Gobierno nacional. Entre las medidas anunciadas están subsidios de arriendo, albergues, ayudas humanitarias y revisiones estructurales para las viviendas afectadas. También se confirmó un toque de queda entre las 10:00 p. m. y las 5:00 a. m., además de la suspensión de clases durante la semana debido a las condiciones de la infraestructura educativa. Conozca en esta entrevista el balance de la emergencia, las zonas afectadas y las ayudas que recibirán las familias damnificadas.