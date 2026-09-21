Por: El Espectador

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El Ministerio de las Culturas enfrenta una crisis financiera que ha sacado a la luz un déficit considerable, según lo expresó Miller Soto, vocero del gobierno, en un video publicado a través de las redes sociales de la entidad. De acuerdo con Soto, al corte de agosto de 2026, esta dependencia reporta una deuda que asciende a 185.000 millones de pesos colombianos (COP), afectando directamente a 4.162 beneficiarios de distintas convocatorias públicas de estímulos. El funcionario detalló la composición de esta deuda: COP 75.436 millones corresponden a estímulos y procesos de concertación que, según él, "sostienen la vida cultural de los municipios". Además, el programa 'Artes para la Paz', creado en administraciones anteriores pero nunca financiado, debe COP 22.116 millones. Así mismo, se adeudan COP 21.983 millones en patrimonio y memoria, COP 19.986 millones en formación artística y cultural, y COP 7.074 millones destinados a infraestructura como teatros y casas de cultura. Programas más pequeños también forman parte del monto total, manteniéndose constante el patrón de la deuda.

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El contexto de estas declaraciones está marcado por la reciente suspensión de la entrega de premios y reconocimientos del Programa Nacional de Estímulos. Esta suspensión, sin precedentes en los últimos 27 años, ha desatado polémicas en el sector cultural, llevando a varios de sus integrantes a manifestarse frente al Ministerio este 21 de septiembre, exigiendo respuestas claras sobre la situación financiera que les afecta.

Soto aclaró que el crecimiento de la deuda se remonta a febrero, cuando se publicaron los primeros ganadores, y que en algunos casos los retrasos datan incluso de enero. El funcionario enfatizó que la actual administración asumió funciones recién en agosto, apuntando al gobierno Petro como responsable del origen del problema y de una aparente práctica de ocultar el déficit en el presupuesto general de la Nación. "El desastre es exclusivo del gobierno Petro", aseguró Soto.

Como respuesta a esta situación, se implementó un plan de contingencia mediante el cual el gobierno central autorizó un giro de COP 40.000 millones para comenzar el proceso de pago gradual de los rezagos. Sin embargo, aún faltarían COP 145.000 millones para saldar el déficit, según indicó Soto, quien señaló que la ministra Paola Holguín, junto con Hacienda y el presidente Abelardo, están comprometidos con resolver la situación, priorizando la transparencia: "Primero se dice la verdad, luego se paga".

Además de la cuestión económica, Soto destacó la agenda territorial liderada por la ministra Holguín en ciudades como Manizales, Pereira, Armenia, Cali y Buga, donde han evaluado los daños a la infraestructura cultural causados por el reciente terremoto. Hasta el momento, 40 bienes de interés cultural están afectados, incluyendo centros históricos y templos. Soto manifestó que es necesario no solo pagar lo que se debe, sino también reconstruir lo que ha sido destruido, advirtiendo sobre los peligros de anunciar logros culturales que no se pueden respaldar económicamente.

¿Por qué suspendieron los premios y reconocimientos del Programa Nacional de Estímulos?

La suspensión de los premios y reconocimientos del Programa Nacional de Estímulos se dio como respuesta directa al creciente déficit fiscal del Ministerio de las Culturas, que supera los 185.000 millones de pesos colombianos. Este hecho sin precedentes en 27 años buscó evitar compromisos económicos que el gobierno actual no podía cumplir, priorizando la transparencia y la responsabilidad sobre la entrega de estímulos a artistas y gestores culturales.

¿A quiénes afecta la deuda del Ministerio de las Culturas según el gobierno?

De acuerdo con el vocero Miller Soto, la deuda afecta a 4.162 beneficiarios de convocatorias públicas, entre ellos participantes de programas de estímulos, procesos de concertación, ‘Artes para la Paz’, patrimonio y memoria, formación artística y cultural, además de inversiones en infraestructura cultural. Todos estos actores verán retrasados o suspendidos los apoyos financieros esperados, lo que impacta negativamente en el sector cultural del país.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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