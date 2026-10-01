Por: Noticiero 90 minutos

Hola! Somos el noticiero regional más visto en Colombia, ¡Conéctate con nosotros y entérate de las noticias del suroccidente colombiano!, Emisión digital en vivo a las 8 a.m. por todos nuestros canales digitales, Emisión central a la 1:00 p.m. por el canal Telepacífico y nuestros canales digitales. Visitar sitio

Después del terremoto ocurrido el 10 de agosto, miles de personas damnificadas siguen enfrentando serias dificultades para reconstruir sus vidas y encontrar medios de sustento. Ante esta situación, la gobernación ha solicitado a la ciudadanía que no detenga las donaciones de ropa, ya que muchas familias perdieron todas sus pertenencias durante el desastre. Según la información suministrada, las autoridades han priorizado la recolección de prendas en buen estado y en perfectas condiciones, dado que muchas personas solo conservan aquello que llevaban puesto al momento de la emergencia.

Sigue a PULZO en Discover

En ese contexto, la gobernación trabaja junto a la estrategia Roperos de inclusión, una iniciativa que se ha convertido en un pilar fundamental para la recuperación de quienes resultaron afectados por el sismo. Según Jimena Toro, gestora social y directora de Roperos de Inclusión, “seguimos recibiendo ropa en el Centro de Acopio de la Gobernación del Valle, porque muchos damnificados todavía la necesitan. Es importante que sean prendas en buen estado... Gracias a todos por esa solidaridad vallecaucana”. De acuerdo con esta vocera, la solidaridad expresada a través de las donaciones ha sido relevante, pero aún no se logra suplir la totalidad de las necesidades, especialmente en lo referente a ropa adecuada para toda la población afectada.

La estrategia Roperos de inclusión promueve lo que se denomina economía circular, que es una forma de aprovechamiento de recursos basada en extender el ciclo de vida de los productos como la ropa. Esta iniciativa consiste en recibir prendas de vestir usadas, en buen estado, y entregarlas a personas en situación de vulnerabilidad, quienes a su vez pueden transformar esas prendas, dándoles una segunda vida. Médiante talleres de diseño y confección, especialmente dirigidos a mujeres, el programa crea una oportunidad de desarrollo y empoderamiento, al tiempo que disminuye el impacto ambiental causado por el desecho masivo de textiles.

Actualmente, hay 27 “roperos” activos en el departamento, vitales para brindar apoyo a las familias damnificadas por el reciente sismo. Sin embargo, la demanda persiste y el llamado sigue firme: se necesita que la ciudadanía continúe aportando ropa y accesorios en óptimas condiciones para atender a quienes hoy están en una situación de alta vulnerabilidad.

¿Cómo puede donar ropa para los damnificados del terremoto en el Valle?

Usted puede llevar sus donaciones de ropa en buen estado al Centro de Acopio de la Gobernación del Valle, donde se están recibiendo permanentemente para ser entregadas a las personas damnificadas por el terremoto, de acuerdo con la directora de la estrategia Roperos de inclusión. Es fundamental asegurarse de que las prendas estén limpias y en condiciones óptimas.

¿Qué es la economía circular aplicada a la ropa y cómo ayuda a los damnificados?

La economía circular aplicada a la ropa es un enfoque que busca reutilizar, transformar y prolongar la vida útil de las prendas, en vez de desecharlas. En el caso de los damnificados, este modelo permite aprovechar donaciones y brindar no solo abrigo inmediato, sino también oportunidades de desarrollo a través de talleres y capacitación, especialmente para personas vulnerables.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.