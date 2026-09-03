Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La cadena de supermercados Mercacentro, reconocida por su origen y compromiso con el Tolima, anunció una donación de 100 millones de pesos destinada a brindar apoyo a familias y campesinos perjudicados por los incendios recientes en varios municipios de la región. Esta iniciativa se enmarca dentro de una respuesta solidaria frente a las pérdidas que han enfrentado los habitantes afectados, quienes vieron desaparecer sus cultivos, animales y pertenencias a causa de esta emergencia.

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De acuerdo con la información suministrada por la propia compañía, los fondos no serán distribuidos de manera directa a las personas damnificadas. En cambio, serán canalizados a través de organismos gubernamentales y fundaciones ya presentes en las zonas impactadas por el fuego. Estas entidades cuentan con censos actualizados de los afectados y poseen información precisa sobre las necesidades prioritarias, lo que permite garantizar que la ayuda llegue de forma eficiente a quienes más la requieren.

Además del aporte económico, Mercacentro destacó la activa participación de sus clientes, quienes respondieron al llamado solidario realizado por la empresa en los puntos de venta. Estos espacios se convirtieron en centros de acopio, donde decenas de personas entregaron donaciones. Gracias al respaldo logístico del Ejército y de la Policía, se logró transportar más de 30 toneladas de alimentos e insumos, contribuyendo así a aliviar temporalmente las carencias de las comunidades damnificadas. Este esfuerzo mancomunado entre ciudadanos, sector privado y autoridades ha funcionado como un puente efectivo para conectar la ayuda con las poblaciones que más la necesitan.

Luz Marina Alvarado Molina, gerente comercial de Mercacentro, manifestó en una declaración pública que el espíritu solidario se mantiene inquebrantable: “Hoy más que nunca, continuamos cerca de nuestra gente, demostrando que juntos somos más fuertes”. Además, subrayó su confianza en que la articulación entre empresa privada y entidades públicas será determinante para lograr la reconstrucción total del Tolima, una región que continúa mostrando su capacidad de resiliencia ante la adversidad.

Esta estrategia organizada y respaldada por actores reconocidos evidencia el compromiso de la compañía y la comunidad por afrontar y superar las consecuencias de la emergencia.

¿Cómo canaliza Mercacentro su ayuda a los damnificados por los incendios en Tolima?

La ayuda otorgada por Mercacentro no es entregada directamente a los afectados, sino que es canalizada a través de organismos gubernamentales y fundaciones presentes en la región, los cuales cuentan con censos y conocen de primera mano las necesidades prioritarias. De esta manera, se busca asegurar que los recursos lleguen de manera efectiva y precisa a quienes más los necesitan.

¿Qué papel desempeñaron los clientes de Mercacentro y las autoridades en la recolección y entrega de ayudas?

Los clientes de Mercacentro tuvieron un rol fundamental, donando alimentos e insumos en los puntos de venta convertidos en centros de acopio. Con la colaboración del Ejército y la Policía, se logró distribuir más de 30 toneladas de estas ayudas, facilitando el alivio a las comunidades perjudicadas por la emergencia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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