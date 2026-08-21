Por: DIARIO DEL PEREIRA

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El cementerio San Camilo de Pereira, uno de los lugares más emblemáticos de la ciudad, atraviesa por una de las situaciones más difíciles en toda su historia de 95 años. Este tradicional camposanto, declarado patrimonio arquitectónico, histórico y cultural de Pereira en 2007 mediante el decreto 625, permanece cerrado al público por daños estructurales ocasionados por el terremoto del 10 de agosto. Según el diácono Diego Grajales Ospina, administrador del cementerio, los mayores daños de su historia se presentaron en esta ocasión, afectando principalmente las bóvedas de dos galerías, los muros de cerramiento y varios mausoleos. De acuerdo con lo reportado por El Diario de Pereira, unas 1.200 bóvedas quedaron expuestas y actualmente están siendo evaluadas para definir su futuro, en un espacio donde existen alrededor de 12.000 bóvedas en total.

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La historia del San Camilo comenzó en 1930 gracias al liderazgo de una junta ciudadana encabezada por Jesús María Ormaza, quien fue el primer sepultado en el campo santo un año después de su fundación. El predio donde hoy se sitúa fue adquirido por la curia de Pereira, entonces dependiente de la Diócesis de Manizales, tras negociaciones que se remontan a 1929 y que involucraron a propietarios particulares como una señora de apellido Castrillón. Previamente, el primer cementerio de Pereira estaba ubicado en la carrera 7ª, en terrenos donados por el general Valentín Deaza. Los Claretianos, colaboradores de la administración eclesiástica, promovieron el traslado que culminó en la creación del actual San Camilo.

De acuerdo con el historiador Javier Alonso López, autor de una tesis y un libro sobre el cementerio, su valor radica no solo en la disposición espacial sino también en el diseño arquitectónico de mausoleos y bóvedas. Su archivo fotográfico, que registra 447 mausoleos en más de 3.500 imágenes, es evidencia de esa riqueza patrimonial. No obstante, la modernización de rituales funerarios y el auge de la cremación no han disminuido el significado que tiene el San Camilo para la memoria colectiva de Pereira.

Actualmente, las condiciones de operación del cementerio han cambiado radicalmente. Por razones de seguridad, se han restringido las inhumaciones que en condiciones normales eran entre cuatro y seis diarias. Ahora, apenas dos sepelios tienen lugar bajo estrictos controles: el acompañamiento se limita a dos o tres familiares cercanos, sin cortejos ni celebraciones musicales. Incluso los restos que han cumplido su tiempo de permanencia están siendo reubicados en osarios o fosas comunes. Así, este espacio, patrimonio de Pereira, enfrenta una profunda transformación mientras avanza en reparaciones que se espera tomen al menos dos meses. La ciudad, como sus dolientes, busca recomponerse frente a la adversidad del terremoto.

¿Por qué fue cerrado el cementerio San Camilo de Pereira tras el terremoto?

El cementerio San Camilo de Pereira fue cerrado debido a graves daños estructurales causados por el terremoto del 10 de agosto. Según información del administrador Diego Grajales Ospina y publicada por El Diario, se vieron severamente afectadas unas 1.200 bóvedas, muros de cerramiento y mausoleos, por lo cual se realizan actualmente trabajos de evaluación y reparación para proteger a visitantes y trabajadores.

¿Qué importancia histórica y cultural tiene el cementerio San Camilo en Pereira?

El cementerio San Camilo es considerado un patrimonio arquitectónico, histórico y cultural de Pereira desde el año 2007. Su fundación en 1930, su diseño distintivo y la cantidad de mausoleos y bóvedas lo convierten en un referente para la memoria de la ciudad, además de estar documentado por investigaciones históricas y fotográficas que resaltan su valor en el desarrollo urbano y cultural pereirano.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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