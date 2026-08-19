Por: DIARIO DEL PEREIRA

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Las autoridades de Pereira intensifican labores en zonas rurales del municipio tras afrontar emergencias causadas por la caída de árboles y derrumbes, eventos que en los últimos días han puesto en riesgo la movilidad y seguridad de varias comunidades. De acuerdo con la Secretaría de Infraestructura, en trabajo coordinado con la Dirección de Parques, se mantiene un despliegue permanente para intervenir los puntos críticos y asegurar la transitabilidad en los principales corredores veredales.

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La situación más delicada se presenta en la vereda El Gurrío, donde un árbol de cerca de 30 toneladas colapsó, requiriendo una operación compleja de fragmentación y remoción. El retiro del árbol, llevado a cabo por personal especializado y maquinaria, implica un procedimiento detallado para desmontar progresivamente la estructura vegetal y restaurar el entorno, buscando prevenir daños adicionales. Según información oficial, esta tarea demanda especial atención debido al volumen de la madera y al impacto que podría causar sobre la vía.

En otro sector, sobre la vía Alcalá – Morelia, se atendió la caída de un árbol acompañada de un derrumbe, lo que ocasionó la obstrucción parcial de este corredor rural. Equipos de la administración municipal trabajan en la limpieza del material acumulado para restituir condiciones seguras de tránsito. Las autoridades explican que el riesgo persiste mientras no finalicen las labores, por lo que mantienen una vigilancia estrecha en toda la zona afectada.

Por su parte, en la vía Altagracia – Alegrías, varios pinos cayeron sobre la carretera y una vivienda localizada en el sector resultó dañada. Personal técnico avanza en la remoción de troncos y ramas con el objetivo de liberar la vía y evaluar las afectaciones en la estructura habitacional. Hasta el momento, no se han reportado personas lesionadas como consecuencia de esta emergencia, informó la administración municipal.

La Alcaldía de Pereira recalcó que las cuadrillas de operación continuarán recorriendo áreas rurales y urbanas para detectar árboles inestables, taludes susceptibles de derrumbe y otros riesgos similares. También emitieron la recomendación de reportar oportunamente cualquier árbol inclinado, deslizamiento o señal de peligro en la vía. Estas acciones se suman a los trabajos habituales de mantenimiento, orientados a evitar bloqueos y a resguardar a la población rural frente a eventos imprevistos relacionados con caídas de vegetación o deslizamientos de tierra.

¿Qué zonas rurales de Pereira se han visto más afectadas por derrumbes y caída de árboles?

De acuerdo con la información suministrada por la Secretaría de Infraestructura y la Dirección de Parques, las zonas más afectadas han sido la vereda El Gurrío, la vía Alcalá – Morelia y la vía Altagracia – Alegrías. En estos sectores se han presentado caídas de árboles de gran tamaño y derrumbes, lo que ha obligado a realizar intervenciones complejas para recuperar la movilidad y mitigar riesgos para la comunidad.

¿Qué recomendaciones han dado las autoridades para prevenir accidentes por caída de árboles y derrumbes en Pereira?

La Alcaldía de Pereira aconseja a los habitantes reportar cualquier árbol que esté inclinado, taludes inestables o cualquier indicio de nuevos desprendimientos. Recomiendan no acercarse a estas zonas de riesgo y esperar la intervención de los equipos especializados para evitar accidentes o lesiones.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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